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    Ấn tượng cụm sân pickleball chất lượng cao tại TP.Đồng Nai

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hoàng Sơn Pickleball Club trên đường Lý Tự Trọng (tổ 7, khu phố Long Tân, phường Nhơn Trạch, TP.Đồng Nai) tạo ấn tượng cho nhiều người khi trải nghiệm.

    Cùng bạn bè trải nghiệm thi đấu giao lưu ở buổi khai trương Hoàng Sơn Pickleball Club diễn ra ngày 17.10, anh Hà Văn Quang cho biết: "Phải nói rằng cụm 5 sân của Hoàng Sơn Pickleball Club có quy mô và chất lượng hàng đầu so với các sân hiện nay tại Nhơn Trạch. Sân có mái vòm cao nên thoáng đãng, mát mẻ, không bị nóng và ngộp. Sân cũng được thiết kế đúng tiêu chuẩn, không bị chói, có không gian thư giãn cho người chơi và bãi xe cũng rộng rãi. Tôi cùng bạn bè đã đặt sân để chơi cùng nhau 3 buổi trong mỗi tuần". 

    Ấn tượng cụm sân pickleball chất lượng cao tại TP.Đồng Nai - Ảnh 1.

    Các VĐV ấn tượng với không gian thoáng đãng của cụm 5 sân mái vòm của Hoàng Sơn Pickleball Club

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Ở ngày khai trương, Hoàng Sơn Pickleball Club tổ chức giải đấu gồm 3 nội dung dành cho các CLB, đôi nữ và lãnh đạo - khách mời. Giải đấu diễn ra trên tinh thần vui vẻ, kết nối. Các VĐV đặc biệt thích thú khi được thi đấu ở cụm sân rộng rãi, thoáng mát, đạt chuẩn thi đấu quốc tế. 

    Ấn tượng cụm sân pickleball chất lượng cao tại TP.Đồng Nai - Ảnh 2.

    Hoàng Sơn Pickleball Club ra đời với kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào pickleball

    ẢNH: CLB CUNG CẤP

    Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tịch Hoàng Sơn Pickleball Club chia sẻ: "Là người đam mê, gắn bó với thể thao trong thời gian dài, điều tôi mong muốn là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người chơi, nhất là môn thể thao đang tạo sức hút lớn như pickleball. Với cụm sân đạt chuẩn, chúng tôi hướng đến việc đào tạo trẻ, xây dựng pickleball học đường nhằm tìm kiếm tài năng cho pickleball Việt Nam. Song song đó, chúng tôi cũng lên kế hoạch tổ chức giải đấu hàng tháng dành cho tất cả các đối tượng nhằm giúp các VĐV giao lưu, tăng cường sức khỏe và nâng cao trình độ. Hoàng Sơn Pickleball Club sẵn sàng chào đón VĐV, người đam mê pickleball các nơi về giao lưu, trải nghiệm giúp phong trào pickleball ngày càng phát triển". 

    Ông Nguyễn Hoàng Sơn cũng là nhà đồng hành của giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên. Đó là giải đấu mà ông đặc biệt ấn tượng với tấm lòng sẻ chia của cộng đồng dành cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. 

     


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