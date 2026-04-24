Sức khỏe

Ăn uống lành mạnh vẫn tăng cân: Những sai lầm ít ai ngờ

Ngọc Quý
24/04/2026 00:11 GMT+7

Trên thực tế, có những người ăn nhiều rau củ, trái cây, ưu tiên thực phẩm lành mạnh nhưng cân nặng vẫn tăng. Thậm chí, đây là tình huống khá phổ biến.

Ăn lành mạnh nhưng vẫn dư calo

Không phải lúc nào các món lành mạnh như trái cây, rau củ hay chất béo có lợi đều sẽ giúp kiểm soát cân nặng. Trên thực tế, mọi loại thực phẩm đều chứa calo. Khi tổng calo nạp vào cao hơn nhu cầu, cơ thể vẫn sẽ tích trữ phần dư dưới dạng mỡ thừa, theo chuyên trang sức khỏe Healthy (Mỹ).

Chế độ ăn dù lành mạnh nhưng nếu ăn quá nhiều vẫn có thể làm thặng dư calo và tăng cân

Các món như trái bơ, quả hạch hay sinh tố trái cây đều rất giàu dinh dưỡng nhưng đồng thời cũng chứa nhiều calo. Nếu ăn với lượng lớn mà không để ý, chúng ta rất dễ vượt quá nhu cầu cơ thể.

Cảm nhận sai về khẩu phần

Một vấn đề phổ biến là nhiều người không còn cảm nhận đúng về lượng ăn phù hợp. Khẩu phần trong cuộc sống hiện đại thường lớn hơn trước, khiến nhiều người quen với việc ăn nhiều mà không nhận ra.

Ví dụ, một tô bún hoặc gỏi cuốn tưởng chừng nhẹ nhàng, nhiều rau nhưng nếu chan nhiều nước mắm pha đường hoặc thêm nhiều sốt béo, chẳng hạn như sốt mayonnaise, thì tổng năng lượng sẽ tăng đáng kể.

Tương tự, một ly sinh tố bơ hoặc sinh tố xoài ngoài trái cây còn có thêm sữa đặc và đường. Do đó, lượng calo có thể tương đương một bữa ăn nhẹ chứ không chỉ là một phần trái cây đơn thuần.

Cơ thể "thích nghi" với chế độ ăn kiêng

Khi ăn kiêng nghiêm ngặt, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giảm tiêu hao calo. Đây là cơ chế thích nghi chuyển hóa, là cách cơ thể tự bảo vệ để tránh bị thiếu năng lượng.

Điều này khiến một số người sau khi giảm cân bằng cách ăn kiêng sẽ dễ tăng cân trở lại. Nguyên nhân là vì cơ thể đã thay đổi khiến tốc độ trao đổi chất chậm lại, hoóc môn gây đói tăng lên và giảm khối lượng cơ. Khi đó, dù ăn không nhiều, cơ thể vẫn dễ tích mỡ thừa hơn.

Tập luyện chưa phù hợp

Ăn uống chỉ là một phần của hành trình giảm cân. Nếu không tập luyện, phần calo dư thừa vẫn sẽ được tích lũy thành mỡ. Ngược lại, có người tập luyện nhưng chưa đúng cách, chẳng hạn chỉ tập cardio mức độ nhẹ mà không tập các bài sức mạnh để tăng cơ bắp.

Trong khi đó, cơ bắp giúp tăng đốt calo ngay cả khi cơ thể nghỉ ngơi. Khi khối cơ giảm, do tuổi tác hoặc ít vận động, cơ thể sẽ đốt ít calo hơn, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn, theo Healthy.

Tin liên quan

Ăn ít nhưng vẫn tăng cân: 4 lý do ít ai ngờ

Ăn ít nhưng vẫn tăng cân: 4 lý do ít ai ngờ

Ăn ít chưa chắc đã giảm cân. Không ít người kiêng khem nghiêm ngặt nhưng cân nặng vẫn không giảm, thậm chí còn tăng lên.

Khám phá thêm chủ đề

tăng cân kiểm soát cân nặng chế độ ăn lành mạnh Mỡ thừa Tập luyện
