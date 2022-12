Anh chàng có sở thích 'bao' người lạ đi ăn miễn phí

Đó là Mai Quang Khánh, chàng trai 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP.Đà Nẵng, hiện tại Khánh đang sở hữu kênh TikTok hơn 65.000 người theo dõi. Bên cạnh những clip review đồ ăn, Khánh còn được khán giả yêu mến bởi những clip với nội dung “Đi ăn cùng người lạ”.

Không chỉ đơn giản là một bữa ăn

Các clip với nội dung “Đi ăn cùng người lạ” được anh chàng 9X bắt đầu thực hiện từ giữa tháng 11.2022. Tuy mới xây dựng, nhưng những clip mà Khánh chia sẻ luôn nhận được sự yêu thích của người xem. Bởi sự chân thành, cách nói chuyện lịch sự, vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười hiền lành, dễ thương khiến ai nhìn cũng quý.

Xem những clip của Khánh, người xem sẽ dễ dàng cảm nhận được mục đích mà Khánh hướng đến, đó không chỉ là những món ăn Khánh mời người lạ đi ăn cùng mình mà đằng sau đó là những câu chuyện, trải lòng gắn với cuộc đời của mỗi một con người.

“Mình bắt đầu sống tự lập từ năm 14 tuổi nên rất thấu hiểu nỗi lòng của những người lao động có thu nhập thấp trong xã hội. Đôi khi họ có những tâm tư mà phải giấu kín chứ không biết trải lòng cùng ai. Do vậy, mình muốn được lắng nghe những chia sẻ, những nỗi lòng mà họ giấu kín bấy lâu nay”, Khánh tâm sự.

Cũng theo chàng trai 9X, ở độ tuổi nào, tầng lớp nào thì con người cũng có những tâm tư, nỗi lòng riêng. Do đó, những nhân vật trong clip không chỉ là những người có hoàn cảnh khó khăn mà sắp tới Khánh cũng sẽ hướng tới các bạn sinh viên, những người đang trải qua sự chông chênh ở độ tuổi lưng chừng của sự trưởng thành.

Chia sẻ về lý do làm những clip với nội dung này, Khánh trải lòng: “Thật ra cách đây 6 năm mình từng rơi vào tình cảnh đau khổ, mất phương hướng do gặp biến cố trong cuộc sống. Một thằng con trai từng đứng khóc như mưa giữa đường ngày đó, nhờ đôi bàn tay ủi an cùng những lời động viên của một cô nhặt ve chai xa lạ mà vực dậy tinh thần để tiếp tục sống vui vẻ. Đôi khi những lời an ủi kịp lúc của một người xa lạ lại làm thay đổi cuộc sống của một con người. Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc mình thực hiện những clip với nội dung đi ăn cùng người lạ”.





Theo Khánh, để thuyết phục một người lạ đi ăn cùng mình là điều không hề dễ dàng. “Cũng dễ hiểu vì ai cũng có sự đề phòng, dè chừng với người lạ. Từng bị từ chối nhiều lần nhưng mình vẫn không từ bỏ mà tiếp tục cố gắng. Điều duy nhất mình có thể làm là thể hiện cho đối phương thấy sự chân thành của bản thân", Khánh nói.

Những clip của Khánh rất tự nhiên, không hề có sự gượng gạo. Điều mà chàng trai người Đà Nẵng hướng tới trong những clip của mình là sự dễ thương, vui vẻ, vì vậy anh chàng luôn tránh những câu hỏi mang tính chất làm tổn thương mà chỉ bày tỏ sự chân thành, gần gũi, mang lại sự thoải mái cho người đối diện.

Hy vọng mọi người sẽ đối xử với nhau bằng sự tử tế

Mặc dù gặp gỡ, trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng những clip của Khánh luôn tràn ngập tiếng cười. “Mình không muốn nhân vật của mình phải khóc vì mình không thích lấy nước mắt ra để nhận sự thương hại của người khác. Điều mình hướng tới là lan tỏa những năng lượng tích cực”, Khánh chia sẻ..

Thông qua những nội dung mà mình truyền tải, Khánh mong muốn được chia sẻ, lắng nghe những tâm sự của các nhân vật và hy vọng mọi người sẽ đối xử với nhau bằng sự tử tế.

Khánh tâm sự: “Cuộc sống càng hiện đại con người sẽ càng cô đơn. Những người khó khăn không phải lúc nào họ cũng cần giúp đỡ tiền bạc, đôi khi chỉ cần một lời động viên của người lạ cũng đủ làm cuộc sống của họ tốt hơn”.

“Là người sáng tạo nội dung, mình mong muốn được truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực cho các bạn trẻ. Trong những bữa ăn, thông qua câu chuyện của nhân vật chia sẻ, mình hy vọng các bạn có thể hiểu được trong cuộc sống bộn bề này còn rất nhiều người khó khăn hơn nhưng họ vẫn lạc quan. Và hơn thế nữa, mình hy vọng có thể đưa hình ảnh chân chất, thật thà của con người miền Trung đến với khán giả trên cả nước”, Khánh trải lòng.

Biết tới kênh TikTok của Khánh thông qua những clip “Đi ăn cùng người lạ”, Nguyễn Thị Lựu (21 tuổi), làm việc tại Công ty địa ốc 5 sao Sài Gòn, chia sẻ: “Giữa hàng loạt nội dung bẩn trên TikTok thì vẫn có những tài khoản đáng xem. Những clip của anh Khánh làm mình cảm thấy nhẹ nhàng, có thêm năng lượng tích cực vì truyền tải những thông điệp nhân văn một cách rất gần gũi, chân thật, dễ đi vào lòng người và mang tính giáo dục cao. Hơn nữa, mình nghĩ thông qua những clip của anh Khánh cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người làm từ thiện, có hành động tốt như anh”.