Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh

Hành trình 50 năm phát triển (1976 - 2026) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là minh chứng cho tinh thần năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp của ngành điện thành phố.

Công nhân triển khai xe gầu chuyên dụng và thiết lập khu vực rào chắn an toàn để thực hiện bảo trì lưới điện tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM Ảnh: Trần Quang Phú

Phổ biến công việc Ảnh: Trần Quang Phú

Chuẩn bị thiết bị bọc cách điện chuyên dụng và dụng cụ bảo hộ phục vụ công tác sửa chữa điện nóng Ảnh: Trần Quang Phú

Từ doanh nghiệp số đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2022 đến mức độ doanh nghiệp số nâng cao năm 2024, EVNHCMC không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và vận hành, với 100% trạm biến áp 110 kV không người trực và hệ thống lưới điện thông minh đạt thứ hạng cao trên thế giới.

Kiểm tra kỹ lưỡng các phụ kiện, thiết bị cách điện trước khi thực hiện tác nghiệp trên lưới điện đang mang điện Ảnh: Trần Quang Phú

Không chỉ tiên phong về công nghệ, EVNHCMC còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh công nhân điện lực cải tạo hệ thống điện cho các hộ dân khó khăn trong chương trình "Tiếp sức thanh niên công nhân" thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tận tụy và chuyên nghiệp của người thợ điện.

Thực hiện các thao tác kỹ thuật thay thế thiết bị trên lưới điện đang mang điện tại độ cao hơn 10 mét Ảnh: Trần Quang Phú

Công nhân thực hiện bọc cách điện đường dây 22 kV bằng công nghệ live - line Ảnh: Trần Quang Phú

Những bóng đèn được thắp sáng không chỉ mang đến nguồn điện an toàn mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.