Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh

Hành trình 50 năm phát triển (1976 - 2026) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là minh chứng cho tinh thần năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp của ngành điện thành phố.
Từ doanh nghiệp số đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2022 đến mức độ doanh nghiệp số nâng cao năm 2024, EVNHCMC không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và vận hành, với 100% trạm biến áp 110 kV không người trực và hệ thống lưới điện thông minh đạt thứ hạng cao trên thế giới.
Không chỉ tiên phong về công nghệ, EVNHCMC còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh công nhân điện lực cải tạo hệ thống điện cho các hộ dân khó khăn trong chương trình "Tiếp sức thanh niên công nhân" thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tận tụy và chuyên nghiệp của người thợ điện.
Những bóng đèn được thắp sáng không chỉ mang đến nguồn điện an toàn mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.
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