Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh

Trần Quang Phú (Công ty Điện lực Gia Định)
Trần Quang Phú (Công ty Điện lực Gia Định)
Tinh thần sáng tạo được thể hiện qua việc triển khai công nghệ sửa chữa điện nóng (live - line), vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, góp phần bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Hành trình 50 năm phát triển (1976 - 2026) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là minh chứng cho tinh thần năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp của ngành điện thành phố.

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 1.

Công nhân triển khai xe gầu chuyên dụng và thiết lập khu vực rào chắn an toàn để thực hiện bảo trì lưới điện tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM

Ảnh: Trần Quang Phú

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 2.

Phổ biến công việc

Ảnh: Trần Quang Phú

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 3.

Chuẩn bị thiết bị bọc cách điện chuyên dụng và dụng cụ bảo hộ phục vụ công tác sửa chữa điện nóng

Ảnh: Trần Quang Phú

Từ doanh nghiệp số đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2022 đến mức độ doanh nghiệp số nâng cao năm 2024, EVNHCMC không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và vận hành, với 100% trạm biến áp 110 kV không người trực và hệ thống lưới điện thông minh đạt thứ hạng cao trên thế giới.

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 4.

Kiểm tra kỹ lưỡng các phụ kiện, thiết bị cách điện trước khi thực hiện tác nghiệp trên lưới điện đang mang điện

Ảnh: Trần Quang Phú

Không chỉ tiên phong về công nghệ, EVNHCMC còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động cộng đồng. Hình ảnh công nhân điện lực cải tạo hệ thống điện cho các hộ dân khó khăn trong chương trình "Tiếp sức thanh niên công nhân" thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tận tụy và chuyên nghiệp của người thợ điện.

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 5.

Thực hiện các thao tác kỹ thuật thay thế thiết bị trên lưới điện đang mang điện tại độ cao hơn 10 mét

Ảnh: Trần Quang Phú

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 6.

Công nhân thực hiện bọc cách điện đường dây 22 kV bằng công nghệ live - line

Ảnh: Trần Quang Phú

Những bóng đèn được thắp sáng không chỉ mang đến nguồn điện an toàn mà còn gửi gắm niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Ảnh dự thi: 50 năm tỏa sáng bản lĩnh - Ảnh 7.

Tin liên quan

EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026'

EVNHCMC và ông Phạm Quốc Bảo được biểu dương 'Thành tựu vì Việt Nam số 2026'

Niềm vui bất ngờ vừa đến với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) khi cùng lúc được vinh danh tại 3 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực; Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và cá nhân ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV được biểu dương ở hạng mục Quản trị và năng lực lãnh đạo.

EVNHCMC với cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên mới

Ảnh dự thi: EVNHCMC lắp điện cho các gia đình khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

Ảnh dự thi EVNHCMC Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác 50 năm ngành điện thành phố cuộc thi viết và ảnh Tổng Công ty Điện lực TP.HCM Báo Thanh Niên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận