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Đời sống
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Ảnh dự thi: Tình đồng đội

Ngô Thị Tú Quyên (Công ty Điện lực Thuận An)
Ngô Thị Tú Quyên (Công ty Điện lực Thuận An)
Bức ảnh dự thi được chụp khoảng 12 giờ trưa tại khu vực ngã tư Bình Thung (P.Đông Hòa, TPHCM). Công nhân Đội Quản lý lưới điện thực hiện cấy mới trạm biến áp 3x100 kVA để xử lý quá tải cho trạm biến áp công cộng (trụ số 90 - tuyến 476 Dapak).

Khoảnh khắc các anh em công nhân ngành điện đang cùng chung sức, đồng lòng, mỗi người một nhiệm vụ cheo leo trên đỉnh trụ lúc giữa trưa để phối hợp nhịp nhàng hoàn thành công việc. Đảm bảo giờ tái lập lại điện cho khách hàng theo tiêu chí mỗi lần cắt điện thi công không quá 5 tiếng đồng hồ.

Ảnh dự thi: Tình đồng đội - Ảnh 1.

Tình đồng đội

Ảnh: Ngô Thị Tú Quyên

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Ảnh dự thi: Tình đồng đội - Ảnh 2.

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Dưới đây là ảnh dự thi của bạn đọc Trần Văn Tám (Củ Chi) gửi về tham gia cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức.

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