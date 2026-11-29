Toàn quyền Úc Sam Mostyn ngày 29.11 thông báo ông Ahmed Al-Ahmed đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm - danh hiệu cao quý nhất cho dân thường - vì đã giúp ngăn chặn đối tượng xả súng hồi tháng 12.2025, theo Reuters.

Ông Ahmed Al-Ahmed đã được trao huân chương cao quý nhất dành cho dân thường tại Úc ẢNH: REUTERS

Hai tay súng đã tấn công ngẫu nhiên người dân tại một sự kiện kỷ niệm của cộng đồng Do Thái tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney. Ông Al-Ahmed khi đó đã nấp sau những chiếc xe đang đỗ, rồi bất ngờ lao tới từ phía sau một trong những tay súng, tước lấy khẩu trường của đối tượng và quật ngã hắn xuống đất. Theo nhà chức trách, ông Al-Ahmed đã bị trúng nhiều phát đạn trong hành động dũng cảm giúp cứu sống nhiều mạng người này.

"Ông Ahmed Al-Ahmed đã thể hiện lòng can đảm phi thường trong tình huống cực kỳ nguy hiểm khi tước vũ khí của một đối tượng tại bãi biển Bondi", Reuters trích nội dung tuyên dương đi kèm huân chương. Ông Al-Ahmed là người thứ 6 được trao tặng huân chương cao quý này.

Trong vụ tấn công, ông Al-Ahmed bị trúng nhiều phát đạn, gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Mặc dù vậy, ông nói không hối hận về những gì mình đã làm. "Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Đây là ý Chúa và đây là số phận của tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi tự hào là người Úc gốc Hồi giáo và tôi đã bảo vệ những người vô tội. Chúng ta phải sát cánh bên nhau, quên đi hận thù và chấm dứt sự thù hận lẫn nhau", ông nói với Đài ABC hồi tháng 10.

Ông Ahmed Al-Ahmed giật khẩu súng trường từ tay súng ảnh: reuters

Ngoài ông Al-Ahmed, còn có 3 người khác cũng được trao huân chương vì đã chống trả các tay súng và đã thiệt mạng, gồm hai vợ chồng Sofia và Boris Gurman cùng ông Ruvien Morrison.

Ông bà Gurman đã cố gắng giật súng và đuổi theo tay súng nhưng bị bắn trúng còn ông Morrison đã ném một đồ vật về phía tay súng đã bị ông Al-Ahmed tước vũ khí.

Vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một trong 2 tay súng cũng bị tiêu diệt.

Vụ xả súng đã thúc đẩy việc ban hành các đạo luật mới, bao gồm chương trình thu hồi súng trên toàn quốc, siết chặt quy trình kiểm tra lý lịch đối với người xin cấp giấy phép sử dụng súng, cũng như tăng cường trấn áp các tội ác xuất phát từ lòng thù ghét.

Kể từ sau vụ xả súng, ông Al-Ahmed - theo đạo Hồi - đã được ca ngợi như một người hùng trên khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng gọi anh là "một người vô cùng dũng cảm", người đã cứu sống nhiều mạng người.