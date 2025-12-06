Anh Lê Công Hùng giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

Sáng 6.12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 người; Ban Thường vụ Thành đoàn gồm 12 người; Ủy ban Kiểm tra gồm 8 người.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó bí thư Thành đoàn gồm: anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường.

Đại hội công bố quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về chỉ định Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, chỉ định 18 đại biểu chính thức dự đại hội Đoàn cấp trên và 5 đại biểu dự khuyết.