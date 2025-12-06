Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Lê Công Hùng giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/12/2025 15:49 GMT+7

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 6.12, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 người; Ban Thường vụ Thành đoàn gồm 12 người; Ủy ban Kiểm tra gồm 8 người.

Anh Lê Công Hùng giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng - Ảnh 1.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó bí thư Thành đoàn gồm: anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường.

Đại hội công bố quyết định của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về chỉ định Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, chỉ định 18 đại biểu chính thức dự đại hội Đoàn cấp trên và 5 đại biểu dự khuyết.

Anh Lê Công Hùng (37 tuổi, quê ở H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cũ nay xã Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế phát triển, lý luận chính trị cao cấp.

Tân Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, trưởng thành từ công tác Đoàn tại Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cũ, trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ cho đến Phó bí thư, Bí thư Quận đoàn Cẩm Lệ trước khi chuyển về công tác tại Thành đoàn Đà Nẵng từ tháng 9.2017.

Tháng 11.2024, anh Lê Công Hùng được bầu Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khóa XIX.

