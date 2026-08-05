Anh thợ sửa xe nói tiếng Anh khiến nhiều người bất ngờ

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là Phúc chưa từng học ngoại ngữ bài bản. Anh nghỉ học khi chưa hết lớp 9, rồi tự học tiếng Anh trong hơn 8 năm làm bếp tại các nhà hàng món Âu trước khi chuyển sang nghề sửa xe cách đây mới 2 tháng.

Tiếng Anh học từ căn bếp

Trưa 3.8, tại tiệm sửa xe trên đường Kênh Tân Hóa (P.Tân Phú, TP.HCM), Phúc tất bật cùng đồng nghiệp tháo lắp một chiếc xe máy của khách. Quần áo và đôi tay anh thợ sửa xe dính đầy dầu nhớt, tiếng súng hơi bắn ốc xen giữa âm thanh xe cộ ngoài đường.

Lê Phúc trò chuyện bằng tiếng Anh với vị khách nước ngoài trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mới đây, cũng trong không gian ấy, một nữ du khách người Ma Rốc đưa xe đến tiệm trong tình trạng không thể khởi động. Sau khi kiểm tra, Phúc phát hiện nút đề bị hỏng, hệ thống dây xi nhan gặp sự cố và xe đã lâu chưa thay nhớt. Thấy khách lo lắng, anh chủ động giải thích bằng tiếng Anh từng hạng mục cần sửa cũng như chi phí khoảng hơn 200.000 đồng.

"Tôi nói để chị ấy hiểu hư chỗ nào thì mình sửa chỗ đó, chi phí bao nhiêu, để khách yên tâm. Anh chủ tiệm chỉ nghe hiểu tiếng Anh một chút nên hôm đó tôi đứng ra nói chuyện", Phúc kể.

Cuộc trao đổi hoàn toàn bình thường giữa thợ và khách lại được nhiều người chia sẻ. Người xem đặc biệt chú ý đến khả năng nói tiếng Anh khá trôi chảy của anh thợ sửa xe lấm lem dầu mỡ. Khi được hỏi về chuyện này, Phúc cười và cho biết bản thân chưa từng học qua lớp tiếng Anh bài bản nào.

Quê ở Đắk Lắk, Phúc nghỉ học khi chưa hoàn thành lớp 9 rồi vào TP.HCM mưu sinh. Công việc gắn bó lâu nhất của anh là làm bếp tại các nhà hàng món Âu. Trong hơn 8 năm đứng bếp, anh thường xuyên tiếp xúc với bếp trưởng, đồng nghiệp và thực khách nước ngoài. Không biết tiếng Anh đồng nghĩa rất khó trao đổi công việc nên Phúc bắt đầu tự học.

"Tôi xem phim tiếng Anh, học thêm từ mới rồi có cơ hội là bắt chuyện với người nước ngoài. Lúc đầu mình nói sai nhiều lắm, người ta sửa cho. Cứ nói riết rồi quen, lâu dần thành phản xạ", anh kể.

Anh mới chuyển từ nghề bếp sang sửa xe khoảng 2 tháng ẢNH: TRẦN KHA

Phúc không nhớ mình bắt đầu có thể trò chuyện bằng tiếng Anh từ khi nào. Với anh, ngoại ngữ đơn giản là thứ cần dùng mỗi ngày trong công việc, rồi dần trở thành một kỹ năng.

Bỏ nghề bếp, học lại từ đầu

Sau hơn 8 năm gắn bó với căn bếp, cách đây khoảng 2 tháng, Phúc quyết định đổi nghề. Từ nhỏ anh đã thích tháo lắp, mày mò máy móc nên khi có cơ hội học sửa xe, Phúc muốn thử sức. Việc chuyển nghề ở tuổi 29 đồng nghĩa với chuyện gần như phải bắt đầu lại từ đầu. "Sửa xe cực hơn làm bếp nhiều. Tay chân lúc nào cũng dính dầu nhớt, công việc cũng tốn sức. Nhưng tôi thích cảm giác tìm ra xe hư chỗ nào rồi sửa được cho khách", anh chia sẻ.

Hơn 10 năm sống xa quê, Phúc hiện ở trọ một mình tại TP.HCM. Mới chuyển nghề, thu nhập chưa cao trong khi tiền nhà và sinh hoạt vẫn phải tự xoay xở. Tuy nhiên, anh cho biết mình không quá lo lắng vì đã quen với cuộc sống tự lập từ sớm. Điều Phúc quan tâm lúc này là học thêm về nghề sửa xe. Mỗi ngày, ngoài những việc đã biết, anh quan sát cách đồng nghiệp xử lý những ca khó, hỏi thêm về máy móc, điện và những lỗi mà mình chưa từng gặp.

Phúc tự học tiếng Anh trong hơn 8 năm làm việc tại các nhà hàng món Âu ẢNH: TRẦN KHA

Anh Huy, chủ tiệm nơi Phúc đang làm việc, nhận xét người thợ trẻ học khá nhanh, chịu khó và giao tiếp tốt với khách. Theo anh Huy, anh yêu cầu những người làm tại tiệm không chỉ giỏi tay nghề mà còn phải báo đúng lỗi, đúng giá và giải thích rõ ràng cho khách trước khi sửa. "Phúc mới vào nghề chưa lâu nhưng chịu học, làm việc nhanh và vui vẻ với khách. Biết thêm tiếng Anh cũng là một lợi thế, nhất là khi gặp khách nước ngoài", anh Huy nói.

Tiệm hiện cũng duy trì một số dịch vụ miễn phí cho người đi đường như bơm xe, tăng sên, châm nước mát, sạc bình, tặng nước uống; trường hợp ai có xe hết xăng giữa đường cũng được hỗ trợ một ít để tiếp tục di chuyển.