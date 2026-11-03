Anh trai hoàn thành nghĩa vụ trở về, em tình nguyện lên đường

Cha mất trong một chuyến vươn khơi bám biển, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 anh em Huỳnh Trần Quốc Hiếu (18 tuổi, ở thôn Phổ An, xã An Phú, Quảng Ngãi) khôn lớn. Thấu hiểu những nhọc nhằn của mẹ, sau khi học hết THCS, Hiếu xin làm thuê tại cảng cá, kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống và nuôi em trai ăn học.

Chính quyền địa phương xã An Phú thăm hỏi gia đình Huỳnh Trần Quốc Hiếu (bìa trái) ẢNH: C.P

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi mùa tuyển quân năm 2027 bắt đầu, chàng trai này đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đáng chú ý, Hiếu thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do có anh trai đang phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, với mong muốn được tiếp bước anh, rèn luyện trong môi trường quân ngũ và góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, Hiếu vẫn quyết định đăng ký tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Hiếu cho biết cuối năm nay anh trai sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, có thể cùng em chia sẻ việc chăm lo cho mẹ. Vì vậy, Hiếu càng yên tâm hơn khi lựa chọn thực hiện ước mơ của mình. "Em muốn được khoác lên mình màu áo lính, được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội và thực hiện trách nhiệm đối với Tổ quốc", Hiếu bộc bạch.

Câu chuyện của Hiếu cũng là một trong những hình ảnh đẹp mùa tuyển quân năm nay ở xã An Phú. Là địa phương ven biển, phần lớn thanh niên nơi đây gắn bó với nghề biển, nối nghiệp cha ông vươn khơi, bám biển. Một bộ phận khác đi làm ăn xa, khiến công tác quản lý nguồn, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gặp không ít khó khăn.

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và từng khu dân cư đã chủ động đổi mới cách tuyên truyền, vận động, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ hơn về luật Nghĩa vụ quân sự; quyền lợi, trách nhiệm của công dân khi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Ông Trần Văn Phát, Trưởng thôn Phổ An (xã An Phú), cho biết ngoài tuyên truyền trực tiếp, ban nhân dân thôn còn tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để phổ biến thông tin về luật Nghĩa vụ quân sự đến người dân, nhất là những gia đình có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

"Đặc thù địa bàn ven biển, nhiều thanh niên thường xuyên đi biển hoặc làm ăn xa nên chúng tôi phải thông tin, vận động từ sớm để các em chủ động sắp xếp công việc, trở về địa phương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự", ông Phát nói.

Một trong những điểm nhấn của công tác tuyển quân năm 2027 tại xã An Phú là hoạt động Ngày hội viết đơn tình nguyện nhập ngũ, do Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Đoàn thanh niên xã tổ chức.

Thanh niên ở Quảng Ngãi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ ẢNH: BÉ HUYỀN

Không chỉ tạo không khí sôi nổi trong mùa tuyển quân, ngày hội còn là dịp để thanh niên và gia đình trực tiếp tìm hiểu về môi trường quân đội, chế độ, chính sách đối với quân nhân và thân nhân. Đặc biệt, những cuộc giao lưu, tọa đàm với các chiến sĩ đang tại ngũ đã giúp thanh niên có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, quá trình học tập, rèn luyện trong quân ngũ.

Chị Nguyễn Thị Bé Huyền, Bí thư Đoàn xã An Phú, cho biết thông qua chương trình phối hợp giữa Đoàn xã và Ban Chỉ huy quân sự xã, đến nay đã có hơn 60 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo chị Huyền, những lá đơn tình nguyện không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, lý tưởng sống đẹp, tinh thần xung kích, tình nguyện và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Trung tá Bùi Thanh Hoàng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú, cho biết Ngày hội viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã tạo sức lan tỏa tích cực trong thanh niên và người dân địa phương. Sau chương trình, nhiều em và gia đình chủ động liên hệ đăng ký. "Trong tuần này, đơn vị sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm các đơn tình nguyện", trung tá Hoàng thông tin.

Không chỉ ở vùng biển An Phú, tinh thần tình nguyện nhập ngũ cũng đang lan tỏa tại các địa phương miền núi của Quảng Ngãi. Trong đợt khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027, nhiều thanh niên xã Đông Trà Bồng đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện mong muốn được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương Trà Bồng anh hùng.

Trung tá Nguyễn Tấn Kỳ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đông Trà Bồng, cho biết ngay từ trước mùa tuyển quân, Ban Chỉ huy quân sự xã đã chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các thôn. Trong đó, chú trọng phổ biến những quy định của luật Nghĩa vụ quân sự, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân khi nhập ngũ cũng như các chế độ, chính sách đối với quân nhân sau khi xuất ngũ.