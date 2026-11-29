Ở nội dung cá nhân, Ánh Viên giành trọn 3 HCV ở cự ly 50 m ngửa, 100 m ngửa và 200 m ngửa. Cô cũng giành thêm 4 HCV nội dung tiếp sức khi kết hợp ăn ý với các đồng đội trẻ tuổi như Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên. Ánh Viên cũng 2 lần chấp nhận về nhì ở nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp và 200 m tự do. Người vượt qua được Ánh Viên là Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đang ở đỉnh cao phong độ.

Kình ngư 21 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên thể hiện phong độ đỉnh cao khi đoạt 9 HCV ở đại hội ẢNH: ĐỘC LẬP

Thi đấu nhiều nội dung, Mỹ Tiên đã thể hiện sự vượt trội. Không chỉ 2 lần đánh bại đàn chị Ánh Viên, kình ngư 21 tuổi còn áp đảo ở các nội dung còn lại. Với 9 HCV cá nhân, Mỹ Tiên là VĐV đoạt nhiều HCV nhất ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tính đến hiện tại, nhiều khả năng cô sẽ giữ vững vị thế này cho đến khi đại hội kết thúc.

Bà Lê Thanh Huyền, phụ trách môn bơi Cục TDTT VN, cho biết Ánh Viên và Mỹ Tiên tạo nên cuộc đua thú vị. Ánh Viên vẫn biết cách tỏa sáng nhờ lão luyện trong khi Mỹ Tiên ở độ tuổi sung sức cũng thể hiện được khả năng, không bị choáng ngợp trước đàn chị.

T ÀI NĂNG TRẺ BƯỚC RA ÁNH SÁNG

Kình ngư trẻ 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) thi đấu rất ấn tượng khi giành tổng cộng 8 HCV (4 cá nhân ở các cự ly 50 m ếch, 50 m tự do, 100 m tự do, 100 m ếch và 4 HCV tiếp sức). Thúy Hiền phát huy tốt sở trường ở các cự ly ngắn thiên về tốc độ. Kình ngư 18 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) lật đổ được đàn anh Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) ở cự ly 400 m tự do là điểm nhấn rất đáng chú ý. Kình ngư 19 tuổi Trịnh Trường Vinh cũng tạo mốc son sự nghiệp với cú đúp HCV ở nội dung 100 m, 200 m ngửa. Trong đó ở nội dung 200 m ngửa, anh vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên, lập kỷ lục quốc gia với thông số ấn tượng 2 phút 00 giây 92. Một tài năng trẻ được quan tâm là kình ngư Việt kiều Mỹ 21 tuổi Watson Nguyễn. Anh chỉ thi đấu 1 nội dung là 50 m ếch tại đại hội trong màu áo đơn vị An Giang, đoạt HCV và phá kỷ lục quốc gia với thành tích 27 giây 09. Tuy nhiên Watson Nguyễn hiện là thành viên đội tuyển bơi Mỹ. Việc anh có thi đấu cho đội tuyển bơi VN hay không sẽ phải chờ quyết định chính thức.

Kình ngư 21 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên (giữa) và đàn chị Ánh Viên (áo đỏ) ẢNH: ĐỘC LẬP

Bà Lê Thanh Huyền cho biết thành tích thi đấu của các VĐV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là cơ sở để rà soát, xây dựng lại lực lượng đội tuyển bơi VN nhằm gia tăng cơ hội cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Ngành thể thao sẽ có định hướng đầu tư dài hạn cho các tài năng trẻ đạt được thông số thành tích ấn tượng để các VĐV này tiếp tục phát triển trong tương lai.