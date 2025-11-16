Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

‘Ảo quan’ của sân khấu 5B mở màn Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025

Hoàng Kim
Hoàng Kim
16/11/2025 17:16 GMT+7

Chiều 16.11, tại sân khấu 5B (TP.HCM), vở kịch 'Ảo quan' đã mở đầu cho Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6, diễn ra đến 30.11.

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chính tại Ninh Bình, nhưng nhiều đơn vị không thể tập trung về đây nên ban tổ chức đã chấp nhận cho mở rộng thêm 3 địa điểm là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Ban giám khảo gồm nhà biên kịch - TS Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn - NSƯT Trần Thắng Vinh, đạo diễn Lulu Marie Aurelia Obermayer (quốc tịch Đức), đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama (Nhật), và chuyên gia đánh giá, thẩm định sân khấu Doina Cezarina Lupu (quốc tịch Romania) sẽ đến tận nơi để xem và chấm điểm. 

‘Ảo quan’ của sân khấu 5B mở màn Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025- Ảnh 1.

Vở Ảo quan của sân khấu 5B

ẢNH: H.K

Có 28 vở kịch, cải lương, chèo, xiếc, rối, trong đó 7 vở là của Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzebekistan, Ba Lan, Hàn Quốc, còn lại là của các đơn vị Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, số lượng vở Việt Nam đăng ký năm nay rất nhiều, là tín hiệu đáng mừng, nhưng hội đồng thẩm định đã xem duyệt trước và loại bớt một số vở, chỉ chọn những tác phẩm đạt chất lượng.

Tất cả các vở đều theo tiêu chí thử nghiệm, đi tìm cái mới lạ, sáng tạo, độc đáo trong thủ pháp biên kịch, hoặc ngôn ngữ biểu diễn, hoặc thủ pháp dàn dựng… Nội dung các vở được dịch ra tiếng Anh chạy phụ đề để tiện theo dõi. Ngoài ra, còn có MC dẫn chương trình bằng tiếng Anh. 

Theo đạo diễn - NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: "Thông qua liên hoan, nghệ sĩ Việt có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật với thế giới, từ đó tìm ra những định hướng phát triển cho sân khấu". Và ông nhấn mạnh thêm, không phải tìm tòi nào cũng thành công ngay, cho nên chúng ta cần khuyến khích, động viên, và từ thất bại sẽ rút ra những kinh nghiệm quý giá cho tương lai.

‘Ảo quan’ của sân khấu 5B mở màn Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025- Ảnh 2.

Tất cả các vở đều theo tiêu chí thử nghiệm, đi tìm cái mới lạ, sáng tạo, độc đáo trong thủ pháp biên kịch, hoặc ngôn ngữ biểu diễn, hoặc thủ pháp dàn dựng…

ẢNH: H.K

TP.HCM có 6 vở tham dự là Ảo quan (Sân khấu 5B), Nguyệt hạ (Sân khấu Hồng Vân), Sơn hà (Sân khấu Sen Việt), Hồn thơ ngọc (Nhà hát thể nghiệm Thế Giới Trẻ), Cơn hồng thủy (Chi hội Sân khấu điện ảnh TP.HCM), Chuyện của nả (Công ty Hero Film), toàn bộ đều là đơn vị xã hội hóa. 

NSND Hồng Vân cho biết: "Tuy sân khấu chúng tôi phải bươn chải với kinh tế thị trường không kém phần vất vả, nhưng máu nghề vẫn âm thầm sôi sục mỗi khi có cơ hội. Chúng tôi muốn anh em nghệ sĩ giữ được ngọn lửa trong tim, dám lao vào thử thách, nếu không sẽ bị mòn đi theo cơm áo gạo tiền. Liên hoan là cái 'cớ', cái 'duyên' để nghệ sĩ bứt phá khỏi sự an toàn thường nhật mà đi tìm sáng tạo mới mẻ".

Tin liên quan

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 có 734 tác phẩm dự thi của 100 đơn vị. Điểm nổi bật của kỳ liên hoan lần này là các sự kiện 'chuyển đổi số - đổi mới nội dung - phát triển đa nền tảng'.

Khám phá thêm chủ đề

Sân khấu Vở kịch Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm Ảo quan Sân khấu 5B
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận