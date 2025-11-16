‘Ảo quan’ của sân khấu 5B mở màn Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025

Liên hoan do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chính tại Ninh Bình, nhưng nhiều đơn vị không thể tập trung về đây nên ban tổ chức đã chấp nhận cho mở rộng thêm 3 địa điểm là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Ban giám khảo gồm nhà biên kịch - TS Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn - NSƯT Trần Thắng Vinh, đạo diễn Lulu Marie Aurelia Obermayer (quốc tịch Đức), đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama (Nhật), và chuyên gia đánh giá, thẩm định sân khấu Doina Cezarina Lupu (quốc tịch Romania) sẽ đến tận nơi để xem và chấm điểm.

Vở Ảo quan của sân khấu 5B ẢNH: H.K

Có 28 vở kịch, cải lương, chèo, xiếc, rối, trong đó 7 vở là của Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzebekistan, Ba Lan, Hàn Quốc, còn lại là của các đơn vị Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, số lượng vở Việt Nam đăng ký năm nay rất nhiều, là tín hiệu đáng mừng, nhưng hội đồng thẩm định đã xem duyệt trước và loại bớt một số vở, chỉ chọn những tác phẩm đạt chất lượng.

Tất cả các vở đều theo tiêu chí thử nghiệm, đi tìm cái mới lạ, sáng tạo, độc đáo trong thủ pháp biên kịch, hoặc ngôn ngữ biểu diễn, hoặc thủ pháp dàn dựng… Nội dung các vở được dịch ra tiếng Anh chạy phụ đề để tiện theo dõi. Ngoài ra, còn có MC dẫn chương trình bằng tiếng Anh.

Theo đạo diễn - NSND Giang Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: "Thông qua liên hoan, nghệ sĩ Việt có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo nghệ thuật với thế giới, từ đó tìm ra những định hướng phát triển cho sân khấu". Và ông nhấn mạnh thêm, không phải tìm tòi nào cũng thành công ngay, cho nên chúng ta cần khuyến khích, động viên, và từ thất bại sẽ rút ra những kinh nghiệm quý giá cho tương lai.

TP.HCM có 6 vở tham dự là Ảo quan (Sân khấu 5B), Nguyệt hạ (Sân khấu Hồng Vân), Sơn hà (Sân khấu Sen Việt), Hồn thơ ngọc (Nhà hát thể nghiệm Thế Giới Trẻ), Cơn hồng thủy (Chi hội Sân khấu điện ảnh TP.HCM), Chuyện của nả (Công ty Hero Film), toàn bộ đều là đơn vị xã hội hóa.

NSND Hồng Vân cho biết: "Tuy sân khấu chúng tôi phải bươn chải với kinh tế thị trường không kém phần vất vả, nhưng máu nghề vẫn âm thầm sôi sục mỗi khi có cơ hội. Chúng tôi muốn anh em nghệ sĩ giữ được ngọn lửa trong tim, dám lao vào thử thách, nếu không sẽ bị mòn đi theo cơm áo gạo tiền. Liên hoan là cái 'cớ', cái 'duyên' để nghệ sĩ bứt phá khỏi sự an toàn thường nhật mà đi tìm sáng tạo mới mẻ".