Áp lực công việc: Khi nào nên khám chuyên khoa tâm thần?

Theo Tổ chức Y tế thế giới, có khoảng 15% người trưởng thành trong độ tuổi lao động mắc chứng rối loạn tâm thần tại một thời điểm nào đó.

Nên đi khám chuyên khoa tâm thần khi rối loạn giấc ngủ liên quan công việc; suy giảm chức năng làm việc, xuất hiện ý nghĩ tiêu cực ẢNH MINH HỌA: AI

Qua thực tế tiếp nhận các trường hợp đến khám sau thời gian chịu áp lực công việc, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quyết Thắng, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, khuyến cáo: "Không nên chờ đến khi tình trạng kiệt sức hoàn toàn mới tìm kiếm sự hỗ trợ". Việc thăm khám chuyên khoa tâm thần nên được thực hiện sớm khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

Rối loạn giấc ngủ kéo dài: mất ngủ, ngủ không sâu, ngủ chập chờn, khó đi vào giấc ngủ hoặc thường xuyên gặp ác mộng liên quan đến công việc kéo dài trên 2 tuần.

Thay đổi cảm xúc rõ rệt: thường xuyên buồn bã, lo âu quá mức, dễ kích động hoặc có những cơn giận khó kiểm soát.

Suy giảm chức năng làm việc: không còn khả năng hoàn thành những công việc mà trước đây vẫn làm tốt.

Xuất hiện ý nghĩ tiêu cực: có cảm giác buông xuôi, mất ý nghĩa cuộc sống, hoặc xuất hiện ý nghĩ làm hại bản thân.

Một số nhóm ca bệnh điển hình liên quan đến áp lực công việc

Bác sĩ Thắng cho biết, các rối loạn tâm thần liên quan đến áp lực công việc thường gặp ở một số nhóm, trong đó, rối loạn lo âu ở nhóm quản lý. Những người giữ vị trí quản lý hoặc chịu áp lực về doanh số, trách nhiệm cao thường xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, vã mồ hôi, lo sợ khi phải đến nơi làm việc.

Trầm cảm ở nhân viên văn phòng. Môi trường làm việc căng thẳng, mâu thuẫn trong công việc hoặc tình trạng bắt nạt nơi công sở có thể khiến người lao động rơi vào trạng thái buồn bã kéo dài, thu mình, mất hứng thú với các hoạt động trước đây yêu thích.

"Rối loạn thích nghi thường gặp ở những người mới thay đổi vị trí công tác, chuyển môi trường làm việc hoặc phải đối mặt với khối lượng công việc tăng đột ngột, dẫn đến mất cân bằng về tâm lý và sinh lý", bác sĩ Thắng lưu ý.

Chủ động bảo vệ sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc

Bác sĩ Thắng chia sẻ, để phòng ngừa các rối loạn tâm thần liên quan đến áp lực công việc, mỗi cá nhân cần chủ động thực hiện một số biện pháp như: thiết lập ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân; phân bổ thời gian hợp lý cho làm việc và nghỉ ngơi; học cách từ chối những yêu cầu vượt quá khả năng.

Cần quản lý kỳ vọng cá nhân, đánh giá năng lực bản thân một cách thực tế và chia nhỏ mục tiêu công việc để giảm áp lực tâm lý. Đồng thời, xây dựng mạng lưới hỗ trợ với việc, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, cấp trên hoặc người thân thay vì âm thầm chịu đựng.

Chăm sóc sức khỏe thể chất rất tốt cho sức khỏe tâm thần, do đó, nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thường xuyên và thực hành các phương pháp thư giãn như thiền, hít thở sâu ngay tại nơi làm việc.

Bác sĩ Thắng nhìn nhận: "Đưa yếu tố áp lực công việc vào nội dung giám sát nguy cơ sức khỏe tâm thần được Bộ Y tế đề xuất trong dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của luật Phòng bệnh, là một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của người lao động và thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh hơn trong tương lai".