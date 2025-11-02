APEC cần phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhận định thế giới đang chuyển mình nhanh chóng bởi tiến bộ vượt bậc của KH-CN, cùng những biến động sâu sắc về văn hóa, xã hội và môi trường, đòi hỏi các nền kinh tế APEC phải chủ động thích ứng, tăng cường hợp tác để nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức.

Để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và định hình mô hình tăng trưởng bao trùm, bền vững và nhân văn hơn, Chủ tịch nước đã đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC. Theo đó, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI, đặc biệt là xây dựng các chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế. Ngoài ra, APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp thứ 2 Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước cũng khẳng định cần có niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Chia sẻ quan điểm của VN, Chủ tịch nước nhấn mạnh KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới gắn liền với tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Gyeongju, khẳng định cam kết mạnh mẽ cùng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy tiềm năng và thế mạnh của diễn đàn, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thông qua Sáng kiến trí tuệ nhân tạo APEC và Khung khổ hợp tác APEC về thay đổi nhân khẩu học nhằm thúc đẩy hợp tác trước những xu thế phát triển mới của khu vực và thế giới.

Chiều cùng ngày (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan; chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bảo tàng Dân tộc học VN và Trung tâm văn hóa ASEAN - KF, dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, cùng nhau thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước cũng đã tới thăm TP.Busan và tiếp ông Park Heong Joon, Thị trưởng thành phố. Tại Busan, Chủ tịch nước đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện VN tại Hàn Quốc và cộng đồng người VN tại Đông Nam Hàn Quốc. Chủ tịch nước mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực trau dồi ngôn ngữ, văn hóa, kiến thức và năng lực để hòa nhập tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc và củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đối với các hội, đoàn, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục duy trì, phát huy vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ cộng đồng hội nhập vào xã hội sở tại, đoàn kết, gắn bó, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan đại diện VN tại Hàn Quốc, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Tối 1.11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao VN rời TP.Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 29.10 - 1.11.



