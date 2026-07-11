Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại thành phố San Jose, bang California (Mỹ) ngày 10.7, Apple cáo buộc OpenAI lôi kéo nhân viên của mình nhằm lấy thông tin mật của hãng sản xuất iPhone để chế tạo thiết bị riêng.

Logo Apple tại một cửa hàng ở Paris (Pháp) ẢNH: REUTERS

"Ở mọi cấp độ, từ các thành viên Ban Kỹ thuật đến Giám đốc Phần cứng, và phối hợp với các đối tác kinh doanh, OpenAI đã đánh cắp bí mật thương mại và thông tin mật của Apple", Apple cho biết trong đơn kiện dài 41 trang.

"Đã xuất hiện bằng chứng quan trọng cho thấy các cá nhân làm việc cho OpenAI đã lấy trái phép thông tin bí mật và bảo mật của Apple liên quan đến các công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa được phát hành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ công sức và sự đổi mới của các đội ngũ của mình, và chúng tôi đang thực hiện tất cả các bước thích hợp để làm điều đó", "nhà táo" cho biết trong một tuyên bố.

Apple yêu cầu bồi thường thiệt hại và lệnh cấm OpenAI sử dụng thông tin mật của mình, gọi vụ kiện là cần thiết sau khi OpenAI không phản hồi những lo ngại mà công ty nêu ra vào tháng 2.

Bình luận về đơn kiện, OpenAI cho biết: "Chúng tôi không quan tâm đến bí mật thương mại của các công ty khác. Chúng tôi vẫn tập trung vào việc xây dựng công nghệ đổi mới giúp trao quyền cho mọi người ở khắp mọi nơi".

OpenAI đang mở rộng sang mảng thiết bị người dùng sau thành công trong mảng phần mềm ẢNH: REUTERS

Vụ kiện diễn ra khi OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và mở rộng mảng phát triển thiết bị phần cứng cho người dùng.

Danh sách bị đơn gồm: OpenAI, công ty con về phần cứng io Products (công ty do cựu giám đốc thiết kế của Apple Jony Ive đồng sáng lập) và hai cựu nhân viên của Apple là Tang Yew Tan (hiện là giám đốc phần cứng của OpenAI) và kỹ sư Chang Liu.

Ông Tan đã làm việc 24 năm tại Apple, chức vụ gần nhất là phó chủ tịch thiết kế sản phẩm cho iPhone và Apple Watch, trước khi đồng sáng lập io Products, công ty mà OpenAI đã mua lại với giá khoảng 6,5 tỉ USD vào năm 2025.

Apple cáo buộc rằng ông Tan đã sử dụng tên mã dự án bí mật trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng tại OpenAI để thăm dò ý kiến của ứng viên xin việc về các sản phẩm chưa được Apple phát hành. Theo đơn kiện, khoảng 400 nhân viên tại OpenAI là cựu nhân viên của Apple.

Apple mô tả những phát hiện của mình chỉ là "phần nổi của tảng băng", nói rằng họ chỉ có cái nhìn hạn chế về những gì đang xảy ra trong nội bộ OpenAI.