Arctic Education: Một năm gieo những hạt mầm tư duy số

Những trải nghiệm thực tế trong lớp học cũng cho thấy một chương trình có cấu trúc rõ ràng có thể hỗ trợ giáo viên tạo ra những cơ hội học tập ý nghĩa cho trẻ nhỏ.

Khi những thay đổi nhỏ nói lên giá trị lớn

Khi cô giáo đặt chiếc điện thoại xuống sàn, một số trẻ tự nhận biết camera, nút âm lượng, đèn pin và màn hình, rồi hào hứng giải thích, kể cả bằng tiếng Anh theo khả năng của mình. Ở một trường đối tác khác, giáo viên nhận thấy trẻ đặt nhiều câu hỏi hơn, tự tin chia sẻ ý tưởng và sử dụng những từ mới trong các cuộc trò chuyện.

Giáo viên Arctic Education khơi gợi sự tò mò, giúp trẻ suy ngẫm, giải thích và tìm giải pháp trong các tiết học ảnh: NTCC

Điều đáng quý không chỉ là trẻ nhớ được điều gì mà là các em bắt đầu kết nối kiến thức với cuộc sống. Một câu hỏi được cất lên, một ý tưởng được chia sẻ hay một lần dám thử diễn đạt dù chưa trọn vẹn đều là những bước tiến đáng trân trọng trong những năm đầu đời.

Tại các cơ sở giáo dục triển khai ở TP.HCM, khu vực Long An (nay là Tây Ninh) và Pleiku, Gia Lai, giáo viên còn ghi nhận nhận thức ban đầu của trẻ về cân bằng thời gian sử dụng màn hình, dấu chân số, an toàn trực tuyến và trí tuệ nhân tạo. Trẻ học rằng công nghệ hữu ích nhưng không thay thế vận động hay tương tác trực tiếp; thông tin cá nhân cần được bảo vệ; máy móc thông minh vẫn có thể mắc lỗi.

Đây là những quan sát thực tế ban đầu, chưa phải bằng chứng định lượng về tác động dài hạn. Tuy vậy, những ghi nhận này gợi mở khả năng đưa các khái niệm số đến với trẻ nhỏ theo cách gần gũi, phù hợp lứa tuổi.

Giá trị vượt ra ngoài một môn học

Phản hồi từ giáo viên cho thấy Arctic Education không chỉ bổ sung nội dung giảng dạy mà còn giúp họ thiết kế bài học có cấu trúc rõ ràng, tăng các hoạt động thực hành, khám phá, hợp tác và giải quyết vấn đề. Đồng thời, chương trình giúp giáo viên chú ý hơn đến sự khác biệt về độ tuổi và nhịp phát triển của mỗi trẻ.

Arctic Education bắt đầu từ một lớp học nơi mỗi câu hỏi đều được lắng nghe ảnh: NTCC

Đến từ Phần Lan, Arctic Education lấy cảm hứng từ những giá trị giáo dục coi trọng trẻ em, sự sáng tạo và học tập qua trải nghiệm.

Sáu hành trình khám phá giới thiệu về máy tính, trí tuệ nhân tạo, tư duy tính toán, internet, sức khỏe số và kể chuyện số. Thông qua phương pháp Hoa tuyết (Snowflake Approach), các chủ đề được chuyển thành câu chuyện, trò chơi, hoạt động vận động, thử nghiệm và đối thoại, với thời gian sử dụng màn hình tối thiểu.

Một câu chuyện khơi gợi sự tò mò, một thử thách nhóm rèn khả năng hợp tác, còn câu hỏi "Vì sao con chọn cách này?" giúp trẻ suy ngẫm, giải thích và tìm giải pháp khác. Qua đó, trẻ đồng thời phát triển ngôn ngữ, tư duy logic, sự sáng tạo và khả năng nhận biết quá trình học của chính mình.

Công nghệ là chủ đề khám phá, sự phát triển toàn diện của trẻ là đích đến. Giá trị này còn được thể hiện ở việc hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn. Bên cạnh tập huấn chương trình, các buổi workshop về lý thuyết giáo dục và phương pháp lấy trẻ làm trung tâm khuyến khích giáo viên quan sát, phản tư và học hỏi cùng trẻ. Khi cách dạy được làm mới, lợi ích không dừng lại ở một tiết học Arctic Education mà có thể lan tỏa sang các hoạt động giáo dục hằng ngày của nhà trường.

Cùng hướng đến tương lai giáo dục

Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 24.1.2025 và có hiệu lực từ ngày 11.3.2025, quy định Khung năng lực số cho người học với 6 miền năng lực: thông tin và dữ liệu; giao tiếp và hợp tác; sáng tạo nội dung số; an toàn; giải quyết vấn đề; ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là định hướng quan trọng để phát triển giáo dục năng lực số tại Việt Nam.

Giáo viên giữ vai trò không thể thay thế trong việc nuôi dưỡng sự tò mò, lòng tin, tính tự chủ và niềm vui khám phá của trẻ ảnh: NTCC

Arctic Education góp phần tiếp cận tinh thần ấy từ sớm thông qua việc giúp trẻ hiểu, đặt câu hỏi và lựa chọn có trách nhiệm, thay vì tăng thời gian ngồi trước thiết bị. Với nhà trường, chương trình đồng thời mở thêm cơ hội phát triển chuyên môn cho giáo viên và nâng cao chất lượng trải nghiệm học tập.

Sau một năm, hành trình vẫn cần được tiếp tục quan sát, lắng nghe và hoàn thiện. Điều quan trọng nhất không phải là trẻ thuộc bao nhiêu thuật ngữ công nghệ, mà là các em có giữ được sự tò mò, lòng tự tin và khả năng suy nghĩ độc lập khi lớn lên hay không.

Chúng ta không thể dạy trước mọi công nghệ của tương lai, nhưng có thể cùng trẻ vun đắp tư duy để hiểu, thích ứng và từng bước làm chủ thế giới số, bắt đầu từ một lớp học nơi mỗi câu hỏi đều được lắng nghe.

Tiếp nối hành trình đó, Arctic Education dự kiến ra mắt Làng học Arctic Education (Arctic Education Learning Village) tại Hồ Tràm - Xuyên Mộc trong năm học 2027 - 2028, hướng đến môi trường học tập suốt đời, bền vững và rộng mở cho mọi lứa tuổi.

ARCTIC EDUCATION - Hành trình khám phá - Mở lối tương lai.