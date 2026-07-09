Argentina cứu Nam Mỹ, Thụy Sĩ tái lập lịch sử

Argentina bước vào trận gặp Ai Cập với vị thế nhà ĐKVĐ, nhưng đã trải qua một trong những trận khó khăn nhất kể từ đầu giải. Đại diện châu Phi chơi đầy tự tin, dẫn trước 2-0 và đứng trước cơ hội tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2026. Thậm chí sau trận đấu, HLV Hossam Hassan còn cho rằng đội bóng của ông "tốt hơn Argentina ở mọi mặt" và bị đối xử bất công bởi các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân này còn gây tranh cãi khi ám chỉ FIFA muốn giữ Messi và Argentina ở lại giải đấu.

Đội tuyển Argentina mang trên vai niềm hy vọng của cả khu vực Nam Mỹ ẢNH: REUTERS

Và khi Argentina cần một người hùng, Messi lại xuất hiện. Ngôi sao 39 tuổi góp công trực tiếp vào hai bàn thắng cuối trận, giúp Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 3-2 đầy cảm xúc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào tứ kết. Sau khi Brazil bị Na Uy loại, Uruguay dừng bước từ vòng bảng và Colombia gục ngã trước Thụy Sĩ, Argentina trở thành đại diện Nam Mỹ còn sót lại tại World Cup 2026. Đây là thực tế khá bất ngờ với một châu lục vốn sản sinh ra hai nền bóng đá giàu truyền thống bậc nhất thế giới là Argentina và Brazil. Nếu Argentina cũng bị loại trước Ai Cập, Nam Mỹ sẽ lần đầu tiên sau nhiều thập niên không còn đại diện nào ở vòng tứ kết.

Trong khi đó tại Vancouver, Thụy Sĩ và Colombia tạo ra cuộc đấu căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu. Sau 120 phút không có bàn thắng, bản lĩnh đã giúp đội bóng châu Âu giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m. Người hùng của Thụy Sĩ là thủ môn Gregor Kobel với pha cản phá cú đá của Cucho Hernandez, trước khi Ruben Vargas thực hiện thành công quả luân lưu quyết định.

Chiến thắng ấy giúp Thụy Sĩ lần đầu tiên vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954, thời điểm họ là nước chủ nhà của giải đấu. Nói cách khác, đội bóng xứ đồng hồ đã phải chờ đợi suốt 72 năm để tái lập thành tích tốt nhất trong lịch sử. Trong suốt hơn 7 thập niên qua, Thụy Sĩ nhiều lần tiến gần cột mốc này nhưng đều thất bại. Họ bị Ukraine loại trên chấm luân lưu năm 2006, thua Argentina sau hiệp phụ năm 2014, dừng bước trước Thụy Điển năm 2018 và tiếp tục gục ngã trước Bồ Đào Nha năm 2022. Lần này, vận may cuối cùng đã đứng về phía họ.

Điều thú vị là "phần thưởng" dành cho Thụy Sĩ lại chính là cuộc tái ngộ Argentina. Cách đây 12 năm tại World Cup 2014, Angel Di Maria từng ghi bàn ở phút 118 để tiễn Thụy Sĩ rời giải trong một trận đấu mà Messi cũng đóng vai trò quyết định. Giờ đây, 2 đội sẽ gặp lại nhau ở tứ kết trong bối cảnh hoàn toàn khác. Argentina mang theo hy vọng của cả Nam Mỹ, còn Thụy Sĩ đang viết nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất của mình sau 72 năm chờ đợi.

4 cặp đấu tứ kết World Cup 2026 Pháp - Ma Rốc: 3 giờ ngày 10.7 Tây Ban Nha - Bỉ: 2 giờ ngày 11.7 Na Uy - Anh: 4 giờ ngày 12.7 Argentina - Thụy Sĩ: 8 giờ ngày 12.7



