'Bà con yên tâm, xe an toàn nhé!' - chuyện ấm lòng giữa lũ ở sân vận động Huế

Sân vận động Tự Do nằm trên đường Nguyễn Thái Học (TP.Huế), là khu vực cao ráo hơn so với các khu dân cư xung quanh như đường Dương Văn An, đường Bà Triệu... "Chiều 27.10, nghe thông báo lũ về trong đêm, nhiều người dân đã mang xe máy đến gửi nhờ trong khuôn viên sân vận động", ông Phan Tiến Hồng Sơn (55 tuổi, làm bảo vệ ở đây 23 năm) cho biết.

Khi thấy nước lụt lên nhanh, ào ào tràn vào khu vực tiền sảnh, nơi có hơn 50 chiếc xe máy đang gửi nhờ, ông Sơn lập tức kêu gọi các vận động viên đội tuyển đang ở nội trú di dời lên vị trí cao hơn.

4 người cùng nhấc xe máy lên vị trí cao hơn Ảnh: NVCC

Khi người dân mang xe đến gửi, dù chẳng quen biết nhưng ông Sơn vẫn hướng dẫn mọi người để ở vị trí cao, không khóa cổ để tiện di chuyển. Tuy đã dặn kỹ nhưng có người vì quá cẩn thận nên đã khóa lại. Vì thế, khi nước lụt dâng lên, việc di chuyển xe máy bị khóa rất khó khăn.

"Xe bình thường chỉ cần 1 người dắt, 1 người đẩy nhưng xe khóa cổ cần đến 4 người cùng nhấc lên. Làm xong, có thành viên trong nhóm bị đau lưng phải bóp dầu nhưng không sao, vui là chính. Tất cả các xe gửi tại sân vận động Tự Do đều an toàn", ông khoe.

Chưa hết, vào sáng 28.10, khi nước lụt dâng cao và chảy xiết, nhiều xe máy bị nước cuốn trôi nằm nghiêng ngả. Ông Sơn cùng mọi người cùng nhau kéo vào sân vận động, giữ an toàn đợi khi nước rút hẳn sẽ đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Sân vận động như "chảo nước" nhưng xe máy của người dân đều an toàn Ảnh: NVCC

Ông Sơn túc trực ở sân vận động từ ngày 27 đến nay chưa về nhà. Nhà của ông ở trong khu vực thành nội, gần kinh thành Huế nên ngập khá sâu. Đỉnh lũ năm nay, nước vào nhà ông đến ngang bụng, vợ con sau khi chuyển đồ đạc lên cao thì vội sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sáng 30.10, sân vận động đã có điện trở lại sau 3 ngày, người dân đang tập trung đến sạc nhờ điện thoại. Tuy nhiên, khu vực giữa lòng sân vận động không khác nào "một chảo nước". Ông Sơn gọi điện về nhà biết nước đã rút ra khỏi sân, vợ con đang tập trung dọn dẹp lớp bùn non.

Xe máy bên ngoài sân vận động nằm ngả nghiêng vì nước xiết Ảnh: NVCC

"Năm nay cập nhật được tin tức thường xuyên hơn, cộng với tinh thần luôn sẵn sàng nên chúng tôi cũng giữ được tâm lý khá vững vàng. Các bạn vận động viên trẻ khỏe, có sức giúp bà con giữ được chiếc xe máy an toàn sau lũ lụt, khỏi tốn tiền sửa là vui rồi", ông Sơn nói.

