Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Bà con yên tâm, xe an toàn nhé!' - chuyện ấm lòng giữa lũ ở sân vận động Huế

Phan Diệp
Phan Diệp
30/10/2025 15:28 GMT+7

Trong mưa lũ ở Huế, ông Hồng Sơn và các vận động viên ở sân vận động Tự Do cùng nhau 'giải cứu' hàng chục xe máy của người dân, để lại câu nói khiến ai cũng ấm lòng.

Sân vận động Tự Do nằm trên đường Nguyễn Thái Học (TP.Huế), là khu vực cao ráo hơn so với các khu dân cư xung quanh như đường Dương Văn An, đường Bà Triệu... "Chiều 27.10, nghe thông báo lũ về trong đêm, nhiều người dân đã mang xe máy đến gửi nhờ trong khuôn viên sân vận động", ông Phan Tiến Hồng Sơn (55 tuổi, làm bảo vệ ở đây 23 năm) cho biết.

Khi thấy nước lụt lên nhanh, ào ào tràn vào khu vực tiền sảnh, nơi có hơn 50 chiếc xe máy đang gửi nhờ, ông Sơn lập tức kêu gọi các vận động viên đội tuyển đang ở nội trú di dời lên vị trí cao hơn.

' Bà con yên tâm , xe an toàn nhé ' tại sân vận động Huế giữa lũ lịch sử - Ảnh 1.

4 người cùng nhấc xe máy lên vị trí cao hơn

Ảnh: NVCC

Khi người dân mang xe đến gửi, dù chẳng quen biết nhưng ông Sơn vẫn hướng dẫn mọi người để ở vị trí cao, không khóa cổ để tiện di chuyển. Tuy đã dặn kỹ nhưng có người vì quá cẩn thận nên đã khóa lại. Vì thế, khi nước lụt dâng lên, việc di chuyển xe máy bị khóa rất khó khăn.

"Xe bình thường chỉ cần 1 người dắt, 1 người đẩy nhưng xe khóa cổ cần đến 4 người cùng nhấc lên. Làm xong, có thành viên trong nhóm bị đau lưng phải bóp dầu nhưng không sao, vui là chính. Tất cả các xe gửi tại sân vận động Tự Do đều an toàn", ông khoe.

Chưa hết, vào sáng 28.10, khi nước lụt dâng cao và chảy xiết, nhiều xe máy bị nước cuốn trôi nằm nghiêng ngả. Ông Sơn cùng mọi người cùng nhau kéo vào sân vận động, giữ an toàn đợi khi nước rút hẳn sẽ đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

' Bà con yên tâm , xe an toàn nhé ' tại sân vận động Huế giữa lũ lịch sử - Ảnh 2.
' Bà con yên tâm , xe an toàn nhé ' tại sân vận động Huế giữa lũ lịch sử - Ảnh 3.

Sân vận động như "chảo nước" nhưng xe máy của người dân đều an toàn

Ảnh: NVCC

Ông Sơn túc trực ở sân vận động từ ngày 27 đến nay chưa về nhà. Nhà của ông ở trong khu vực thành nội, gần kinh thành Huế nên ngập khá sâu. Đỉnh lũ năm nay, nước vào nhà ông đến ngang bụng, vợ con sau khi chuyển đồ đạc lên cao thì vội sang nhà hàng xóm lánh tạm.

Sáng 30.10, sân vận động đã có điện trở lại sau 3 ngày, người dân đang tập trung đến sạc nhờ điện thoại. Tuy nhiên, khu vực giữa lòng sân vận động không khác nào "một chảo nước". Ông Sơn gọi điện về nhà biết nước đã rút ra khỏi sân, vợ con đang tập trung dọn dẹp lớp bùn non.

' Bà con yên tâm , xe an toàn nhé ' tại sân vận động Huế giữa lũ lịch sử - Ảnh 4.

Xe máy bên ngoài sân vận động nằm ngả nghiêng vì nước xiết

Ảnh: NVCC

"Năm nay cập nhật được tin tức thường xuyên hơn, cộng với tinh thần luôn sẵn sàng nên chúng tôi cũng giữ được tâm lý khá vững vàng. Các bạn vận động viên trẻ khỏe, có sức giúp bà con giữ được chiếc xe máy an toàn sau lũ lụt, khỏi tốn tiền sửa là vui rồi", ông Sơn nói.

Tin liên quan

Thương về miền Trung, người dân khắp nơi gửi hàng cứu trợ Huế, Đà Nẵng

Thương về miền Trung, người dân khắp nơi gửi hàng cứu trợ Huế, Đà Nẵng

Từ Thái Nguyên, Quảng Bình đến TP.HCM, nhiều người gác lại công việc, lái xe chở theo thực phẩm, quyên góp từng gói mì, chiếc áo phao gửi ra cứu trợ Huế, Đà Nẵng chống chọi với lũ lụt.

Trả nghĩa ân tình miền Trung, người Thái Nguyên vượt đường xa cứu trợ Huế giữa lũ dữ

Lũ lịch sử ở Huế: Nhìn từ trên cao thấy sông Hương đục ngầu, 'nước bạc' bủa vây

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy sân vận động tư do TP.Huế Vận động viên lũ lụt ở Huế Huế ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận