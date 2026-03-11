Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa: Hơn 25 năm nỗ lực đóng góp cho sự phát triển TP.HCM

Hơn 25 năm gắn bó với TP.HCM trong nhiều lĩnh vực của bộ máy quản lý nhà nước và doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) được nhiều đồng nghiệp đánh giá là nữ lãnh đạo thận trọng, sâu sát thực tiễn.

Những người từng làm việc cùng cho biết bà luôn giữ thói quen đi thực tế, trực tiếp lắng nghe ý kiến từ cơ sở trước khi đưa ra quyết định.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: B.V

Tháng 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với bà, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và người dân TP.HCM, đặc biệt là cử tri ngành du lịch và hơn 17.000 người lao động của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.



Hành trình trưởng thành từ thực tiễn

Sinh năm 1977 tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa bắt đầu sự nghiệp vào năm 1999 trong lĩnh vực địa chính - xây dựng tại TP.HCM. Những năm đầu làm việc trong ngành xây dựng giúp bà rèn luyện tư duy quy hoạch, tính kỷ luật và khả năng phân tích chính sách, nền tảng quan trọng cho hành trình quản lý sau này.

Từ vị trí chuyên viên, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa từng bước đảm nhiệm nhiều vai trò trong bộ máy quản lý. Từ Phó chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư đến các vị trí quản lý cấp cao hơn. Quá trình công tác qua nhiều lĩnh vực giúp bà có góc nhìn khá toàn diện về sự phát triển đô thị, từ quy hoạch hạ tầng, chính sách quản lý đến hoạt động doanh nghiệp và đời sống người dân.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp. Thời gian làm việc tại địa phương mang lại cho bà nhiều trải nghiệm thực tiễn, giúp bà hiểu rõ hơn những vấn đề gắn với đời sống người dân, từ phát triển hạ tầng đô thị đến các chính sách an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa trong sự kiện nấu 12.000 tô phở miễn phí phục vụ công nhân, người lao động tại TP.HCM ẢNH: V.P

Những người từng làm việc cùng nhận xét bà Nguyễn Thị Ánh Hoa có phong cách lãnh đạo điềm tĩnh, cẩn trọng nhưng quyết đoán. Trong các cuộc họp, bà thường dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến từ nhiều phía trước khi đưa ra quyết định. Theo bà, mọi chính sách hay quyết định quản lý đều phải hướng tới lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

"Chỉ số tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng đời sống người dân và góp phần nâng cao vị thế của đất nước", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa từng chia sẻ.

Những trải nghiệm từ thực tiễn quản lý cũng trở thành nền tảng quan trọng khi bà chuyển sang lĩnh vực du lịch.

Dấu ấn trong sự phát triển của du lịch TP.HCM

Một bước ngoặt trong sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa là khi bà đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Sở Du lịch TP.HCM. Thời điểm bà giữ cương vị Giám đốc Sở Du lịch cũng là giai đoạn ngành du lịch đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch TP.HCM triển khai nhiều chương trình đổi mới sản phẩm và kích cầu du lịch. Các hoạt động phát triển du lịch văn hóa - ẩm thực, kinh tế ban đêm, du lịch đường sông cùng nhiều lễ hội đặc sắc đã góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến của TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được đánh giá là nữ lãnh đạo thận trọng, sâu sát thực tiễn ẢNH: B.V

Nhờ những nỗ lực này, du lịch TP.HCM năm 2023 đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 35 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu hơn 160.000 tỉ đồng. Thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về lượng khách và doanh thu du lịch.

TP.HCM cũng được vinh danh là "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á" và "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á", góp phần khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực.

Theo nhiều đồng nghiệp trong ngành, bà Ánh Hoa luôn kiên trì thúc đẩy sự đổi mới. Bà làm việc với kỷ luật cao nhưng vẫn giữ phong thái gần gũi, nhẹ nhàng. Sự điềm tĩnh và tinh thần làm việc bền bỉ là yếu tố giúp bà hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác.

Từ kinh nghiệm quản lý nhà nước, bà tiếp tục bước vào một giai đoạn mới khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo doanh nghiệp.

Hướng tới những trách nhiệm lớn hơn

Tháng 10.2025, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group - một trong những doanh nghiệp du lịch lớn của Việt Nam.

Ở cương vị mới, bà đối mặt với nhiều thách thức của môi trường doanh nghiệp: quản trị hệ thống lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành du lịch toàn cầu.

Bà Ánh Hoa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM ẢNH: Đ.T

Dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Saigontourist Group đang từng bước triển khai chiến lược tái cơ cấu và chuyển đổi toàn diện. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tháng 3 năm nay, bà được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM. Chia sẻ về việc này, bà cho biết: "Đối với tôi, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm to lớn trước cử tri và người dân, đặc biệt là cử tri ngành du lịch và tiếng nói của 17.000 anh chị em, người lao động của Tổng công ty du lịch Sài Gòn. Hơn 25 năm gắn bó cùng mọi nhịp thở của thành phố giúp tôi hiểu rõ hơn những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cũng như những trăn trở, kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp".

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, nếu được cử tri tín nhiệm, bà sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Bà mong muốn trở thành cầu nối giữa đời sống thực tiễn và nghị trường; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cam kết tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, bà dành sự quan tâm đến các vấn đề xã hội như bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, cũng như các hoạt động an sinh cộng đồng.

"Dù ở vai trò nào, tôi cũng luôn nỗ lực làm việc bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của TP.HCM và xứng đáng với niềm tin của người dân", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa chia sẻ.