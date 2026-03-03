Bầu cử Quốc hội: Chủ tịch Saigontourist Group ứng cử đại biểu tại TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong hệ thống quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Giai đoạn giữ cương vị Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (năm 2020 - 2025) là thời điểm ngành du lịch TP.HCM đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, vai trò điều hành, kết nối và dẫn dắt của người đứng đầu ngành đã góp phần quan trọng giúp du lịch TP.HCM từng bước phục hồi, tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.

Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai: đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế ban đêm, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sự kiện, quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn - hấp dẫn - thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Saigontourist Group ẢNH: U.N

Bước sang giai đoạn trên cương vị người đứng đầu Saigontourist Group, doanh nghiệp du lịch chủ lực của TP.HCM và là một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa tiếp tục khẳng định năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.

Định hướng phát triển được xác lập rõ nét theo hướng nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình hoạt động, phát huy giá trị thương hiệu, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và đóng góp ngân sách.

Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, bình đẳng giới và các hoạt động an sinh xã hội. Quan điểm phát triển bền vững được thể hiện qua việc thúc đẩy môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, đồng thời lan tỏa các chương trình thiện nguyện, chăm lo cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa và lãnh đạo TP.HCM đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu năm 2026 ẢNH: CTV

Bày tỏ quan điểm và phương cách để tăng chỉ số kinh tế trong thời gian tới của Việt Nam và TP.HCM, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho hay: "Để nâng cao các chỉ số kinh tế một cách thực chất và bền vững, theo tôi cần đồng thời thực hiện 3 nhóm giải pháp: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của doanh nghiệp. Đối với TP.HCM đầu tàu kinh tế của cả nước - khu vực dịch vụ, trong đó có du lịch, phải tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng".

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói thêm: "Tuy nhiên, tăng trưởng không chỉ tính bằng số lượng khách hay doanh thu, mà phải tính bằng giá trị gia tăng, chất lượng dịch vụ, mức độ lan tỏa sang các ngành khác và đóng góp ngân sách.

Trong lĩnh vực du lịch, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế ban đêm, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - ẩm thực - sự kiện, tăng liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Quan trọng hơn, phải xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn".

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh việc phát huy trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân: tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Đặc biệt, với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế dịch vụ và doanh nghiệp nhà nước, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa xác định sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.