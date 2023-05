Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt giam bị can giết người khi chuẩn bị trốn sang Campuchia

Giết người vì mâu thuẫn tiền bạc

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Minh Luân (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Luân là bị can đã sát hại anh Đinh Văn Cường (47 tuổi, ngụ xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tại nhà riêng của nạn nhân.

Luân bị bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Luân đã nhiều lần cho anh Cường mượn tiền nhưng anh Cường chưa trả nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 1.5, Cường cầm theo con dao và đi xe máy đến nhà anh Cường đòi tiền. Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Luân đã dùng dao đâm anh Cường nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Luân đến ấp 3, xã Phước Thái (H.Long Thành, Đồng Nai) giấu xe máy gần nhà 1 hộ dân rồi ra QL 51 đón xe khách về nhà. Về đến TP.HCM, Luân dọn quần áo ra bến xe An Sương đón xe khách đi Tây Ninh rồi qua cửa khẩu Mộc Bài với ý định trốn sang Campuchia.

Đón lõng ở cửa khẩu

Một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia điều tra vụ án mạng cho biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan đã xác định chính Luân là nghi can sát hại anh Cường. Thời gian Luân gây án mặc dù hàng xóm không ai hay biết nhưng quá trình xác minh, lực lượng công an đã đưa Luân vào "tầm ngắm".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện trước khi nạn nhân tử vong, Luân có mặt tại xã Tóc Tiên nhưng sau đó thì không rõ tung tích.

Các trinh sát xác định Luân gây án xong về TP.HCM nên truy bắt. Tuy nhiên, tại TP.HCM, các trinh sát lại phát hiện Luân đã đón xe đi Tây Ninh.

"Có thể Luân sẽ trốn sang Campuchia nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh và lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài đón lỏng nghi can sát hại anh Cường tại cửa khẩu. Đúng như dự đoán, hơn 14 giờ ngày 2.5, lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Mộc Bài phát hiện sự hiện diện của Luân tại đây nên đã tạm giữ để điều tra", một cán bộ trinh sát cho hay.

Bằng các chứng cứ ban đầu, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã buộc Bùi Minh Luân thừa nhận hành vi giết người. Luân đã chỉ chỗ giấu xe máy của mình sau khi sát hại anh Cường.