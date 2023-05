Bạc Liêu: Làm cháy cửa hàng nội thất, bị tuyên bồi thường 21 tỉ đồng

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của chủ cửa hàng trang trí nội thất (TTNT) Út Đồng Tiến, tuyên y án sơ thẩm. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Giang Quang Vinh (27 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu) 2 năm tù cho hưởng án treo; buộc chủ cơ sở quảng cáo HTC (P.2, TP.Bạc Liêu) bồi thường cho cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến số tiền 21 tỉ đồng. Trong đó, 15 tỉ đồng là thiệt hại tài sản, 6 tỉ đồng là phần mất thu nhập của cửa hàng.

Theo cáo trạng, cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến (ấp Nội Ô, TT.Phước Long, H.Phước Long, Bạc Liêu) có lấy hàng là bồn nước nhựa của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (gọi tắt Công ty Sơn Hà). Tháng 12.2019, ông Giang Hoài Viễn, Trưởng chi nhánh Công ty Sơn Hà tại Bạc Liêu, được chủ cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến đồng ý cho gắn biển quảng cáo bồn nhựa của Công ty Sơn Hà tại cửa hàng này.

Bị cáo Giang Quang Vinh (bên trái) tại phiên tòa xét xử phúc thẩm TRẦN THANH PHONG

Ông Viễn sau đó gặp và thỏa thuận với Giang Quang Vinh về việc thi công, lắp đặt biển quảng cáo tại cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến. Do Vinh là thợ hàn hành nghề tự do nên không thể ký hợp đồng với ông Viễn. Trong khi đó, ông Viễn cần có hợp đồng. Do đó, Vinh nhờ cậu ruột là chủ cơ sở quảng cáo HTC đứng ra ký hợp đồng với Công ty Sơn Hà.

Trên cơ sở hợp đồng đã ký với Công ty Sơn Hà, khoảng 14 giờ ngày 16.12.2019, Vinh cùng 2 người khác đến cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến thi công biển quảng cáo theo hợp đồng. Quá trình thi công, Vinh gỡ biển hiệu cũ trước khi lắp biển quảng cáo mới thì xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, làm thiêu rụi phần lớn tài sản của cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến, gây thiệt hại khoảng 15 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 1.2023, TAND H.Phước Long (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Giang Quang Vinh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc cơ sở quảng cáo HTC phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, phần mất thu nhập cho cửa hàng TTNT Út Đồng Tiến với tổng số tiền 21 tỉ đồng.