Bác sĩ cảnh báo 2 nguy cơ từ thực phẩm có thể dẫn đến ung thư gan

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Nguyễn Thùy An, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, không phải mọi tổn thương gan hoặc ung thư gan đều bắt nguồn từ rượu bia hoặc việc sử dụng thuốc. Thực phẩm không an toàn cũng là yếu tố nguy cơ cần được quan tâm, nhất là khi thói quen bảo quản và chế biến chưa đúng cách kéo dài.

Thực phẩm mốc làm tăng nguy cơ ung thư gan

Ngô, đậu phộng, gạo và các loại hạt là những thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, nếu bảo quản trong môi trường nóng ẩm hoặc không đúng cách, những thực phẩm này có thể bị nấm mốc và nhiễm Aflatoxin.

"Aflatoxin là độc tố do một số loài nấm thuộc chi Aspergillus sinh ra. Việc phơi nhiễm độc tố này làm tăng nguy cơ ung thư gan, đặc biệt đáng lưu ý ở người đồng thời mắc viêm gan B mạn tính", bác sĩ Thùy An cho hay.

Một số loại thực phẩm như ngô, đậu phộng, gạo hoặc các loại hạt nếu bảo quản trong điều kiện ẩm mốc có thể nhiễm aflatoxin ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Trên thực tế, không ít người vì tiếc thực phẩm nên vẫn tiếp tục sử dụng khi nhận thấy một số dấu hiệu bất thường. Bác sĩ khuyến cáo không nên ăn những thực phẩm đã xuất hiện nấm mốc, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Để hạn chế nguy cơ, gạo, ngô, đậu phộng và các loại hạt cần được bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh độ ẩm cao. Người dân cũng không nên tích trữ quá lâu hoặc tiếp tục sử dụng thực phẩm khi chất lượng không còn bảo đảm.

Người mắc viêm gan B mạn tính càng cần thận trọng với thực phẩm mốc, đồng thời tái khám đúng hẹn và tuân thủ điều trị. Việc cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh không đồng nghĩa bệnh không tiến triển, bởi nhiều trường hợp mắc bệnh gan trong thời gian dài nhưng chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Thực phẩm mất vệ sinh có thể làm lây truyền viêm gan

Mối nguy thứ 2 đến từ thực phẩm và nguồn nước không bảo đảm vệ sinh. Viêm gan A và viêm gan E có thể lây truyền qua đường tiêu hóa khi người khỏe mạnh sử dụng thức ăn hoặc nước uống bị nhiễm mầm bệnh.

Nguy cơ có thể gia tăng khi thực phẩm không được nấu chín, nguồn nước không bảo đảm, tay người chế biến không sạch hoặc thức ăn được bảo quản không đúng cách. Vì vậy, những nguyên tắc đơn giản như ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh vẫn có ý nghĩa quan trọng trong phòng bệnh.

Người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh trong quá trình chế biến, tách riêng thực phẩm sống và thức ăn đã nấu chín. Đồ ăn sau khi chế biến cũng cần được che đậy và bảo quản phù hợp để hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn.

Bên cạnh đó, viêm gan A hiện đã có vắc xin phòng ngừa. Người thuộc nhóm nguy cơ hoặc có nhu cầu tiêm chủng nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

"Bảo vệ gan không nhất thiết phải bắt đầu từ những biện pháp phức tạp. Hãy duy trì lối sống lành mạnh với những thói quen đơn giản ăn uống cân đối, ăn chín, uống sôi và giữ vệ sinh khi chế biến, hạn chế rượu bia, không sử dụng thực phẩm mốc, bảo quản nguyên liệu đúng cách, sử dụng thuốc đúng chỉ định, duy trì vận động, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng đã góp phần bảo vệ lá gan khỏe mạnh trong nhiều năm tới", bác sĩ Thùy An khuyến cáo.