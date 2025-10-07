Bác sĩ cảnh báo tư thế ngồi khiến dân văn phòng 'già xương' nhanh hơn

Vì sao tư thế ngồi sai lại gây thoái hóa sớm?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hải Tâm, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, thoái hóa cột sống là quá trình lão hóa tự nhiên của các cấu trúc trong cột sống như đĩa đệm, khớp liên đốt, dây chằng và xương sống. Tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ đoạn nào, nhưng thường gặp nhất là vùng cổ và thắt lưng, gây ra các triệu chứng như đau âm ỉ hoặc đau dữ dội vùng, cứng khớp buổi sáng, mỏi cơ, hạn chế vận động.

"Tư thế ngồi cong lưng, cúi đầu lâu khiến cột sống phải chịu áp lực không đều, làm mất cân bằng hệ trục nâng đỡ. Các đốt sống và đĩa đệm liên tục bị quá tải, dẫn đến những tổn thương vi mô lặp đi lặp lại, từ đó thúc đẩy quá trình thoái hóa xảy ra sớm hơn bình thường", bác sĩ Tâm nhấn mạnh.

Tư thế ngồi sai và ngồi đúng khi làm việc ẢNH MINH HỌA: AI

Hệ quả lâu dài

Ngồi sai tư thế lâu ngày khiến đĩa đệm bị chèn ép, mất nước và rách bao xơ, từ đó hình thành thoát vị chèn ép rễ thần kinh. Người bệnh có thể bị đau lan từ cổ xuống vai gáy, hoặc từ thắt lưng xuống chân, kèm tê bì và hạn chế vận động. Nếu không điều trị, tình trạng có thể tiến triển thành hẹp ống sống, gai xương, thậm chí yếu liệt chi.

Bác sĩ Tâm cảnh báo, nhiều người trẻ chủ quan vì nghĩ chỉ "đau mỏi thoáng qua", khi đến bệnh viện đã trong giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp và tốn kém hơn.

Thoái hóa cột sống thường khởi phát từ 30-40 tuổi và rõ rệt sau 60 tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ Tâm cho biết, thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều người chỉ mới 25-35 tuổi xuất hiện dấu hiệu thoái hóa sớm. Nguyên nhân chính là ngồi sai tư thế kéo dài, đặc biệt khi cúi đầu dùng máy tính, điện thoại trên 3-4 giờ/ngày, kèm lối sống ít vận động hoặc tiền sử chấn thương cột sống.

Làm gì để phòng ngừa

Theo bác sĩ Tâm, chúng ta có thể chủ động phòng ngừa thoái hóa cột sống ngay từ khi còn trẻ bằng cách:

Duy trì tư thế đúng: Ngồi thẳng lưng, mắt ngang tầm màn hình, dùng ghế có tựa lưng. Nghỉ 5-10 phút sau mỗi 45 phút làm việc. Khi ngủ, nên nằm ngửa hoặc nghiêng với gối thấp (5-7 cm), tránh nằm sấp.

Ngoài ra, chúng ta cần tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý; giảm căng thẳng, bỏ thuốc lá; khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi có các dấu hiệu: đau cổ, tê tay, cứng gáy kéo dài hoặc có tiền sử chấn thương.

"Thoái hóa cột sống không phải là điều tất yếu của tuổi tác. Nếu biết chăm sóc đúng cách, cột sống hoàn toàn có thể được bảo vệ và duy trì khỏe mạnh lâu dài", bác sĩ Tâm chia sẻ.