Bác sĩ chỉ 4 cách giúp ngăn ngừa ung thư 'chết người'

Mặc dù con số đáng kinh ngạc, nhưng ung thư không phải là bản án tử hình như trước đây. Ăn một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đi khám bác sĩ hằng năm đều có thể giúp ngăn ngừa ung thư.

Dưới đây, các chuyên gia, bác sĩ sẽ giải thích cách ngăn ngừa ung thư và cách sống lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!

1. Tầm soát ung thư và tiền ung thư

Nhiều tổ chức, chuyên gia ở Mỹ đã khuyến cáo mọi người nên tầm soát ung thư và tiền ung thư. Đáng chú ý là vú, cổ tử cung, ruột kết, tuyến tiền liệt và những người có nguy cơ cao bị ung thư phổi.

Nhiều hướng dẫn từ các tổ chức đã đưa ra các lựa chọn sàng lọc khác nhau đối với một số bệnh ung thư và đưa ra các khuyến nghị về tần suất nên thực hiện chúng.

2. Thực hiện theo một chế độ ăn uống chống ung thư

Tiến sĩ Steve Vasilev, là bác sĩ chuyên khoa ung thư phụ khoa tích hợp được chứng nhận, cũng là giám đốc y tế của Khoa Ung thư Phụ khoa Tích hợp tại Trung tâm Y tế Providence Saint John và là giáo sư tại Viện Ung thư Saint John ở Santa Monica, CA (Mỹ), cho biết: “Theo Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), khoảng 1/3 số ca tử vong do ung thư có thể là do chế độ ăn uống và lựa chọn lối sống không tốt của chúng ta, bao gồm cả việc thiếu tập thể dục”.

“Nếu một người bao gồm tiếp xúc mạn tính với chất độc, con số này rất có thể cao hơn rất nhiều và có thể lên tới 75%. Chỉ khoảng 10% tất cả các bệnh ung thư có nguồn gốc di truyền hoàn toàn. Vì vậy, trong phần lớn các trường hợp, bạn kiểm soát rất nhiều số phận của mình. Điều này được hỗ trợ bởi các ngành khoa học thế kỷ 21 như di truyền biểu sinh, dinh dưỡng học và di truyền dinh dưỡng”, tiến sĩ Vasilev nói tiếp.

Theo tiến sĩ Vasilev, chế độ ăn kiêng chống ung thư không quá phức tạp và không đắt tiền hoặc khó hiểu. Chủ yếu là bạn muốn tránh chế độ ăn uống tiêu chuẩn của người Mỹ có hàm lượng chất béo cao, chỉ số đường huyết cao (tức là rất nhiều đường đơn), viết tắt một cách khéo léo là S.A.D.





Chế độ ăn uống có dữ liệu khoa học nhất về việc ngăn ngừa ung thư và các bệnh khác là chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống. Việc phát triển thông tin mới cho thấy rằng bạn càng có thể tiếp cận gần hơn với chế độ ăn toàn thực phẩm chủ yếu là thực vật, kết hợp với cá nước lạnh mới đánh bắt làm protein động vật chính hoặc duy nhất, thì càng tốt".

3. Ăn siêu thực phẩm

Thuật ngữ siêu thực phẩm được sử dụng rất nhiều trong cộng đồng sức khỏe, nhưng chính xác thì siêu thực phẩm là gì?

Chúng chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật, và một số thực phẩm từ cá và các sản phẩm sữa; có chứa nhiều chất dinh dưỡng, chẳng hạn như chất chống oxy hóa trong quả việt quất, quả bơ và các loại hạt.

Tiến sĩ Vasilev nói: “Ngoài ra, còn có rất nhiều siêu thực phẩm và gia vị có thể giúp ngăn ngừa hoặc thậm chí chống lại bệnh ung thư. Chúng bao gồm gia vị nghệ, rau cải thìa, cà chua, tỏi và trà xanh. Danh sách này rất dài và bạn có thể chuẩn bị những gì phù hợp với mình bằng cách làm theo những điều cơ bản và sau đó sửa đổi nó theo sở thích cá nhân của bạn", theo Eat This, Not That!

4. Nhận chất dinh dưỡng của bạn từ thực phẩm

Tiến sĩ Vasilev nói: “Nên tập trung vào việc nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống của bạn, chứ không phải từ các loại vitamin đã qua chế biến và thuốc bổ sung”.

Mặc dù uống vitamin tổng hợp hằng ngày có thể giúp giảm thiểu những thiếu hụt nhỏ mà bạn có thể mắc phải trong chế độ ăn uống cụ thể của mình, nhưng việc bổ sung nhiều vitamin và chất chống oxy hóa để cân bằng chế độ ăn không được khuyến khích bằng thực phẩm lành mạnh, theo Eat This, Not That!