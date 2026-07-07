Bác sĩ ‘chỉ điểm’ 4 thói quen âm thầm gây hại răng miệng

Ông Jaineel Parekh, bác sĩ chỉnh nha tại Laxmi Dental Limited (Ấn Độ), cho biết nhiều thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe răng miệng. Ban đầu, những thói quen này không gây đau hay biểu hiện rõ ràng, nhưng theo thời gian, chúng có thể làm mòn men răng, tăng ê buốt và thậm chí dẫn đến sâu răng.

Một số thói quen tưởng vô hại theo thời gian có thể làm mòn men răng, tăng ê buốt và thậm chí dẫn đến sâu răng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Nhâm nhi đồ uống có đường và có tính axit

Nhiều người có thói quen nhâm nhi nước tăng lực, nước ngọt có ga, nước ép trái cây hoặc cà phê pha hương vị suốt cả ngày để giữ tỉnh táo. Tuy nhiên, theo bác sĩ Parekh, việc uống rải rác liên tục khiến răng tiếp xúc với axit trong đồ uống trong thời gian dài, làm men răng dần suy yếu. Không chỉ vậy, lượng đường trong các loại đồ uống này còn là nguồn thức ăn cho vi khuẩn trong khoang miệng. Khi chuyển hóa đường, vi khuẩn tạo ra thêm axit, làm tăng nguy cơ sâu răng và tổn thương men răng.

Nhai hoặc cắn những vật không phải thực phẩm

Nhiều người có thói quen cắn móng tay, nhai nắp bút hay đá viên. Bác sĩ Parekh cho biết đây không chỉ là một thói quen xấu mà còn có thể gây tổn thương răng.

Những thói quen này tạo áp lực lớn lên răng, làm tăng nguy cơ xuất hiện các vết nứt nhỏ, mẻ răng và khiến răng bị mòn nhanh hơn. Dù có vẻ vô hại, chúng vẫn có thể dẫn đến gãy hoặc sứt mẻ răng, đồng thời ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ khi cười.

Ăn vặt nhiều lần và nhâm nhi cà phê, thức uống có ga trong ngày vô tình cung cấp thức ăn cho vi khuẩn trong khoang miệng, gây bất lợi cho sức khỏe răng miệng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Ăn vặt liên tục

Ăn vặt nhiều lần trong ngày không chỉ ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng mà còn vô tình cung cấp thức ăn cho vi khuẩn trong khoang miệng liên tục, gây bất lợi cho sức khỏe răng miệng.

“Mỗi lần ăn, vi khuẩn trong miệng sẽ tạo ra axit tấn công răng. Nếu ăn vặt liên tục, nước bọt sẽ không có đủ thời gian để trung hòa lượng axit này”, bác sĩ Parekh cho biết.

Bỏ qua tình trạng khô miệng

Nước bọt đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ răng, giúp rửa trôi cặn thức ăn và trung hòa các axit có hại trong khoang miệng.

Theo bác sĩ Parekh, cơ thể mất nước, tiêu thụ quá nhiều caffeine, hút thuốc lá và một số loại thuốc có thể làm giảm tiết nước bọt, từ đó làm tăng nguy cơ sâu răng, hôi miệng và các bệnh về nướu.

Từ đó, ông khuyến cáo việc duy trì đủ nước cho cơ thể là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe răng miệng.