Bác sĩ chỉ ra thời điểm uống cà phê tốt nhất cho người trên 50 tuổi

Khi trên 50 tuổi, hệ tiêu hóa, quá trình chuyển hóa và hệ miễn dịch thay đổi, khiến nguy cơ gặp các vấn đề như táo bón, tiểu đường và nhiễm virus tăng lên, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể, theo trang tin Parade (Mỹ).

Bác sĩ Deepa Shah, chuyên khoa tiêu hóa tại phòng khám HonorHealth Gastroenterology - Osborn (Mỹ), cho biết: “Sức khỏe đường ruột thay đổi đáng kể khi chúng ta già đi, và thường theo chiều hướng không tích cực”.

Người lớn tuổi nên đợi khoảng 30 phút sau khi uống nước rồi hãy uống cà phê ẢNH: AI

Theo bác sĩ Shah, khi lớn tuổi, lượng vi khuẩn có lợi trong ruột có thể giảm và vi khuẩn có hại tăng lên; cơ thể sản xuất ít enzyme tiêu hóa hơn; nguy cơ viêm mạn tính cao hơn... Điều đó dẫn tới các hệ quả như táo bón, ợ nóng, đầy hơi, khó hấp thu canxi và vitamin B12, thiếu hụt dinh dưỡng, tăng nhạy cảm với thực phẩm và chất lượng giấc ngủ kém.

Vì sao người trên 50 tuổi nên uống nước trước khi uống cà phê mỗi sáng?

“Ngay khi thức dậy, mọi người nên cầm chai nước lên trước, chứ không phải tách cà phê”, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Leybelis Padilla, nhà sáng lập nền tảng Unlocking GI (Mỹ), chia sẻ. Việc uống một cốc nước trước khi uống cà phê buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho đường ruột.

Bác sĩ Jonathan D. Weinberger, chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Đại học Hackensack (Mỹ), cho biết sau một đêm ngủ, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu nước. Trong khi đó, cà phê có tác dụng lợi tiểu, có thể khiến mất nước nhiều hơn. Vì vậy, uống nước lọc trước cà phê vào buổi sáng giúp bù lại lượng dịch cần thiết, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón, đau đầu, mệt mỏi do mất nước.

Việc uống đủ nước còn giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn, duy trì lớp niêm mạc ruột khỏe mạnh và hỗ trợ đại tiện, từ đó giảm tình trạng đầy hơi và chướng bụng.

Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau, vì vậy điều quan trọng là người lớn tuổi hãy lắng nghe cơ thể mình Ảnh: AI

Thời điểm uống cà phê lý tưởng là khi nào?

Bác sĩ Shah cho biết, thời điểm uống nước và cà phê buổi sáng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột.

“Tôi thường khuyên mọi người đợi khoảng 30 phút sau khi uống nước rồi mới uống cà phê. Trong thời gian này, nước phát huy tác dụng giúp các tế bào trong cơ thể “thức dậy” và bắt đầu kích thích quá trình tiêu hóa. Sau 30 phút, khi bạn uống cà phê, dạ dày cũng được bảo vệ tốt hơn nhờ có một lớp đệm trước tác động của axit trong cà phê. Nhờ đó, nguy cơ gặp các vấn đề dạ dày hay trào ngược cũng giảm đi”, bác sĩ Shah giải thích.

Bên cạnh đó, bác sĩ Shah khuyên rằng nên giới hạn lượng cà phê ở mức 1-3 tách mỗi ngày, tốt nhất là không thêm chất tạo ngọt vì chúng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Nếu được tiêu thụ đúng cách và đủ lượng, cà phê có thể rất tốt cho đường ruột theo nhiều cách:

Cung cấp chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm.

Kích thích nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón.

Giảm nguy cơ ung thư gan.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày.

“Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau, vì vậy điều quan trọng là hãy lắng nghe cơ thể mình”, bác sĩ Weinberger nhấn mạnh.