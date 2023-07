Bác sĩ chỉ thời điểm uống vitamin tốt cho sức khỏe

Sau đây, các bác sĩ sẽ hướng dẫn thời điểm uống vitamin mang lại nhiều lợi ích nhất và tránh tác dụng phụ, theo tờ Indian Express.

Bác sĩ Samrat Shah, cố vấn cấp cao về nội khoa tại Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation (Ấn Độ), khuyến cáo: Đối với việc uống vitamin, điều quan trọng là phải biết loại nào có thể uống khi bụng đói, loại nào nên uống trong khi ăn.

Có hai loại vitamin: Loại tan trong chất béo và loại tan trong nước.

Vitamin nhóm B và vitamin C: Các vitamin tan trong nước như vitamin nhóm B và vitamin C thường an toàn khi uống lúc bụng đói, trừ khi dùng liều cao vì có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở một số người, theo Indian Express.

Vitamin A, D, E và vitamin K: Các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K được hấp thụ tốt hơn khi dùng cùng với chất béo trong bữa ăn. Theo chuyên gia Shah, uống những loại vitamin này nên uống trong bữa ăn, nếu không có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy.

Sắt: Riêng đối với sắt, dù chất này được hấp thụ tốt hơn khi bụng đói, bác sĩ Shah khuyến cáo nên uống vitamin tổng hợp có chứa sắt trong bữa ăn. Ông nói: Uống chất bổ sung sắt khi bụng đói có thể gây ra các phản ứng phụ về đường tiêu hóa như buồn nôn, đau bụng và táo bón.

Canxi: Một khi đã uống sắt, nếu muốn uống canxi, cần chú ý uống riêng, vì chúng có thể cản trở sự hấp thụ của nhau, tiến sĩ - bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Ấn Độ, lưu ý.

Người khỏe mạnh nên uống vitamin nào?

Đầu tiên, bác sĩ Patil đề nghị nên hỏi ý kiến bác sĩ để đánh giá toàn diện trước khi quyết định uống vitamin.

Theo bác sĩ Shah, dư thừa vitamin cực kỳ có hại cho các cơ quan trong cơ thể. Đối với người khỏe mạnh, bác sĩ Shah khuyên nên uống 1 viên vitamin tổng hợp sau bữa ăn, theo Indian Express.

Tuy nhiên, uống vitamin cần phải kết hợp với các biện pháp khác như tập thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh mới phát huy tác dụng.