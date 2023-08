Bác sĩ mất hơn 60 phút lấy đinh răng giả cắm vào phổi người đàn ông

Sau sự cố trên, ông bị ho dữ dội, nhưng vẫn hy vọng răng theo đường đại tiện ra ngoài. Tuy nhiên tình hình sau đó ngày càng nghiêm trọng, ông mệt mỏi khó thở nhiều hơn.

Ngày 30.8, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi diễn tiến rất nặng. Sau khi thực hiện các chẩn đoán xác định dị vật, bác sĩ phải "đánh vật hơn 60 phút" mới kéo được chiếc răng có đinh sắt nhọn ra khỏi phổi phải bệnh nhân.

Ảnh chụp X-quang dị vật găm vào phổi BSCC

Răng giả cắm vào phổi tạo ổ áp xe mưng mủ gây mùi hôi trào lên. Ngoài ra, theo bác sĩ Vân Thanh, dị vật sắc nhọn cắm sâu nên việc gắp ra rất khó vì ngạnh nhọn có thể đâm vô mạch máu lớn trong phổi, dẫn đến tình huống bệnh nhân có thể tử vong trong lúc lấy dị vật. Có những trường hợp tương tự, bác sĩ buộc phải chuyển sang mổ cắt phổi sau khi thực hiện nội soi gắp dị vật không thành công.

Liên tiếp nhiều trường hợp gặp sự cố khi nuốt phải răng giả, gây nguy hiểm tính mạng. Trước đó, tháng 2.2023, người phụ nữ 61 tuổi, ở Phú Thọ, uống hai viên thuốc sau đó khó nuốt, đau họng, nghẹn và đau ngực, phát hiện mất một cung hàm răng giả. Kết quả chụp X-quang phát hiện dị vật răng giả khoảng 3 cm nằm ở vị trí thực quản sát tâm vị dạ dày bệnh nhân. Hay tháng 6.2022, bệnh nhân nữ 29 tuổi, ở TP.HCM trong lúc súc miệng thì răng giả rơi vào bên trong, sau đó xuất hiện tình trạng ho nhiều, đau ngực. Bệnh nhân đi khám nhiều bệnh viện mới phát hiện dị vật nằm ở phế quản.

Dị vật sau khi được lấy ra ngoài BSCC

Theo bác sĩ Vân các trường hợp dị vật đường thở có thể gây biến chứng nặng nề như ho kéo dài, viêm phổi tái phát, viêm phế quản, áp xe phổi, xẹp phổi, thậm chí tử vong... Nhiều trường hợp dị vật bỏ quên, bệnh nhân ho dai dẳng, điều trị hen suyễn, các bệnh về phổi ở nhiều nơi vẫn không thuyên giảm, sau đó nội soi mới phát hiện dị vật trong phổi.

Do đó bác sĩ khuyến cáo, nếu chẳng may nuốt phải dị vật… bệnh nhân nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế có trung tâm nội soi và chuyên khoa ngoại tiêu hóa để lấy ra ngoài, nhằm tránh những trường hợp dị vật có mấu sắc nhọn sẽ gây thủng: thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng…