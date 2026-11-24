Lợi ích của ngâm chân bằng gừng, lá lốt và ngải cứu

Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết ngâm chân là một phương pháp dưỡng sinh được sử dụng trong y học cổ truyền, thường kết hợp nước ấm với các loại thảo dược phù hợp nhằm hỗ trợ làm ấm, thư giãn và chăm sóc cơ thể. Trong đó, gừng, lá lốt và ngải cứu là những nguyên liệu có thể được sử dụng để nấu nước ngâm chân.

Theo y học cổ truyền gừng có tính ấm, công năng tán hàn. Lá lốt được sử dụng với công năng ôn trung, tán hàn, trừ thấp. Trong khi đó, ngải cứu cũng là một vị thuốc thường gặp trong các phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Sự kết hợp các nguyên liệu này trong nước ngâm chân được sử dụng với mục đích hỗ trợ làm ấm và thư giãn cơ thể, đặc biệt khi thực hiện vào buổi tối trước giờ nghỉ ngơi.

Xét về mặt sinh lý, việc ngâm chân bằng nước ấm có thể tạo cảm giác dễ chịu, giúp cơ thể thư giãn sau một ngày sinh hoạt và làm việc. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận lợi ích của việc ngâm chân nước ấm đối với giấc ngủ. Tuy nhiên, hiệu quả bổ sung riêng của các loại thảo dược so với việc chỉ sử dụng nước ấm vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Ngâm chân với thảo dược là phép dưỡng sinh tại nhà giúp thư giãn và tốt cho giấc ngủ ẢNH: L.C TẠO BỞI CHATGPT

Cách ngâm chân bằng thảo dược tại nhà

Theo bác sĩ Hiền, người trưởng thành khỏe mạnh có thể tham khảo cách chuẩn bị nước ngâm chân bằng các nguyên liệu đơn giản.

Nguyên liệu gồm: 1 củ gừng già, đập dập. 1 nắm lá lốt, gồm thân non và lá, rửa sạch. 1 thìa cà phê muối hạt (có thể không sử dụng). Có thể thêm 10 - 20 g ngải cứu khô nếu phù hợp và đã được hướng dẫn sử dụng. 2 - 3 lít nước sạch.

Cách thực hiện: Cho gừng, lá lốt và ngải cứu (nếu sử dụng) vào nồi nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục đun khoảng 10 - 15 phút.

Sau đó, đổ nước thảo dược ra chậu, có thể lọc bỏ bã và thêm muối hạt. Pha thêm nước nguội để nhiệt độ nước ngâm đạt khoảng 35 - 39°C. Nên sử dụng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ trước khi ngâm nhằm tránh nguy cơ bỏng do nước quá nóng.

Khi ngâm, nên ngồi ở tư thế thoải mái, đặt hai bàn chân trong nước khoảng 15 - 20 phút. Mực nước có thể ngập qua mắt cá chân nếu chậu đủ sâu, không nhất thiết phải ngâm cao để bao phủ một huyệt vị cụ thể. Sau khi ngâm, cần lau khô hai bàn chân, đặc biệt là các kẽ ngón chân và giữ ấm phù hợp. Có thể thực hiện vào buổi tối để thư giãn trước khi đi ngủ.

Bác sĩ Hiền lưu ý không nên ngâm chân đến khi nước nguội hẳn hoặc liên tục thêm nước nóng khi chân vẫn còn trong chậu, bởi có thể gây bỏng. Nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa, chóng mặt hoặc bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, cần ngừng ngâm ngay.

Đặc biệt, ngâm chân bằng gừng, lá lốt và ngải cứu chỉ là một gợi ý chăm sóc, dưỡng sinh tại nhà dành cho người trưởng thành khỏe mạnh. Đây không phải bài thuốc điều trị đã được chuẩn hóa cho một bệnh cụ thể và không nên xem là phương pháp thay thế các biện pháp điều trị y khoa.