Bác sĩ Nhật Bản cảnh báo rủi ro khi dùng thuốc trị tiểu đường để giảm cân

Tại Nhật Bản, thuốc Mounjaro được cấp phép điều trị tiểu đường tuýp 2, song gần đây được nhiều người trẻ dùng để hỗ trợ giảm cân.

Một phụ nữ trong độ tuổi 40 từ thành phố Fukuoka, thủ phủ tỉnh cùng tên ở Nhật Bản, cho biết bà đã mua Mounjaro sau khi tham khảo ý kiến trực tuyến với một bác sĩ tại một phòng khám thẩm mỹ ở Tokyo.

“Tôi đã giảm được 5 kg trong tháng đầu tiên dùng thuốc, và tổng giảm được 8 kg”, bà nói với The Japan Times, cho biết đã sử dụng 1 liều/ tuần và đến nay đã tiêm hơn 30 liều. Chi phí thuốc men của bà đã tăng từ 20.000 yen (hơn 3,3 triệu đồng) lên thành 50.000 yen. Bà không bị tiểu đường, do đó không nằm trong diện hỗ trợ tiền thuốc điều trị.

Thuốc trị tiểu đường có tác dụng kích thích sản sinh insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó còn giúp giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Một ống thuốc dạng tiêm dùng để điều trị tiểu đường ẢNH: REUTERS

Dù vậy, theo The Japan Times ngày 12.1, những bác sĩ chuyên về tiểu đường cảnh báo nguy cơ lạm dụng thuốc và các tác dụng phụ. Ông Hideaki Jinnouchi, Giám đốc Bệnh viện Jinnouchi ở thành phố Kumamoto (Nhật Bản), cho biết ông không khuyến cáo người khỏe mạnh sử dụng Mounjaro tùy tiện.

“Mounjaro dành cho những người tiểu đường mà tình trạng không cải thiện dù đã có thời gian làm theo các hướng dẫn ăn uống từ bác sĩ”, ông Jinnouchi nói.

Theo Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA), đã có những trường hợp người dùng thuốc để giảm cân xuất hiện các tác dụng phụ như rối loạn chức năng gan, nôn mửa, chóng mặt và hạ đường huyết.

Các trung tâm bảo vệ người tiêu dùng đã nhận được khiếu nại từ những người đã mua thuốc thông qua tư vấn trực tuyến. Các khiếu nại này cho biết họ không được thông tin đầy đủ về tác dụng phụ.

Người phụ nữ nói trên chia sẻ bà cảm thấy buồn nôn sau khi tiêm thuốc, nhưng lại sợ rằng mình có thể tăng cân trở lại nếu ngừng sử dụng.

Việc mua thuốc được cho là tương đối dễ dàng. Một phụ nữ khác ở độ tuổi 20 cho biết cô đã tham vấn trực tuyến một phòng khám, họ chỉ hỏi địa chỉ và phương thức thanh toán. “Quá trình tư vấn chưa đầy 2 phút và rất dễ mua thuốc”, cô nói.

Bác sĩ tại một phòng khám thẩm mỹ tại tỉnh Fukuoka cho biết mỗi tháng họ kê đơn vài trăm liều thuốc Mounjaro, đối tượng sử dụng có cả nam và nữ giới. “Nhiều người mua một lần 4 - 8 liều. Ngoài ra, chúng tôi không phải người trực tiếp tiêm nên cũng không gặp nhiều gánh nặng”, vị bác sĩ cho biết.

Hồi tháng 11.2023, Hiệp hội Đái tháo đường Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố về việc sử dụng Mounjaro ngoài chỉ định, theo đó đề nghị các bác sĩ không đăng quảng cáo gây hiểu lầm và kê đơn thuốc không phù hợp.