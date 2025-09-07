Một công ty thưởng lớn cho nhân viên khi giảm cân

Tờ South China Morning Post ngày 6.9 đưa tin, vào ngày 12.8, công ty công nghệ Arashi Vision có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), thường được gọi là Insta360, đã gây chú ý với chương trình thường niên "Thử thách giảm cân triệu nhân dân tệ".

Trong năm qua, 99 nhân viên của công ty công nghệ Arashi Vision tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đã cùng nhau giảm 950 kg và chia nhau giải thưởng tiền mặt trị giá một triệu nhân dân tệ Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Sáng kiến này nhằm khuyến khích nhân viên áp dụng lối sống lành mạnh hơn bằng cách tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Thể lệ tham gia chương trình rất đơn giản: tất cả nhân viên đều đủ điều kiện đăng ký, và cứ mỗi lần giảm được 0,5 kg, người tham gia có thể nhận được phần thưởng tiền mặt là 500 nhân dân tệ (hơn 1,85 triệu đồng).

Năm nay, một nhân viên thuộc thế hệ Z tên là Xie Yaqi (Tạ Á Kỳ) đã giảm được 20 kg trong vòng 3 tháng, nhận được giải thưởng tiền mặt là 20.000 nhân dân tệ (7,4 triệu đồng) và đạt danh hiệu "Nhà vô địch giảm cân".

Xie tiết lộ rằng cô vẫn giữ kỷ luật trong suốt thử thách, kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục 90 phút/ngày. "Tôi tin rằng đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không chỉ là về sắc đẹp, mà còn là về sức khỏe", cô Xie chia sẻ.

Xie thậm chí còn chia sẻ "phương pháp giảm cân của Qin Hao" trong nhóm chat để truyền cảm hứng cho những đồng nghiệp đang gặp khó khăn. Chế độ ăn uống từng giúp nam diễn viên Trung Quốc Qin Hao (Tần Hạo) giảm 10 kg chỉ trong 15 ngày bao gồm chỉ uống sữa đậu nành vào ngày đầu tiên, ăn ngô vào ngày thứ hai, ăn trái cây vào ngày thứ ba và xen kẽ giữa protein và rau trong những ngày tiếp theo.

Kể từ năm 2022, công ty công nghệ Arashi Vision đã thực hiện 7 vòng thử thách nói trên, trao tặng tổng cộng gần 2 triệu nhân dân tệ.

Chỉ tính riêng trong năm qua, 99 nhân viên đã tham gia, cùng nhau giảm tổng cộng 950 kg và chia nhau một triệu nhân dân tệ tiền thưởng.

Một đại diện công ty chia sẻ: "Thông qua thử thách này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích nhân viên ưu tiên sức khỏe của mình hơn là công việc. Đây là động lực tích cực để họ tiếp tục cống hiến cho cuộc sống và công việc với nhiệt huyết mới".

Điều thú vị là chương trình khuyến khích giảm cân của công ty cũng bao gồm một "điều khoản phạt". Theo đó, những người tham gia tăng cân trở lại phải nộp phạt 800 nhân dân tệ cho mỗi 0,5 kg tăng lại. Cho đến nay, chưa có ai phải chịu hình phạt này.

Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng ca ngợi cách tiếp cận mang tính sáng tạo như trên của công ty Arashi Vision, với một số người bày tỏ mong muốn được gia nhập đội ngũ của công ty.

Một cư dân mạng bình luận: "Yêu cầu để được nhận vào làm là gì? Một người khác thì nói đùa: "Tôi sẽ khiến công ty phá sản. Tôi sẽ chạy 10 km mỗi ngày".

Vào tháng 6.2024, chính phủ Trung Quốc cũng đã khởi động "năm quản lý cân nặng", một kế hoạch ba năm (2024-2026) do Ủy ban Y tế quốc gia và 16 ban ngành khác dẫn đầu, nhằm thúc đẩy thể dục khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng ở quốc gia này, theo South China Morning Post.