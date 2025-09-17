Bác sĩ nội trú nói về lý do chọn con đường gian nan, nhiều áp lực

Chuyên ngành đặc thù và nhiều khó khăn

Với số điểm 35/40, Bùi Huy Phát trở thành một trong 3 thủ khoa bác sĩ nội trú chuyên ngành ung bướu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025.

Bùi Huy Phát là một trong 3 thủ khoa bác sĩ nội trú chuyên ngành ung bướu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 ẢNH: NVCC

Bùi Huy Phát cho hay, ung bướu là một chuyên ngành đặc thù vì phải tiếp xúc với bệnh nặng và mang tính chất tương đối mạn tính từ đầu, đặc biệt với những trường hợp đã di căn, tâm lý người bệnh dễ xúc động và tổn thương, do đó ngoài việc chữa bệnh, bác sĩ còn cần chữa lành cho tâm hồn của bệnh nhân. Bên cạnh đó, ung thư dàn trải đa cơ quan, lượng kiến thức nhiều, kỹ thuật đòi hỏi rất cao về trình độ và tay nghề.

Lựa chọn một chuyên ngành được đánh giá là đặc thù và nhiều khó khăn, với Phát đều xuất phát từ những cảm xúc của bản thân dành cho các bệnh nhân không may bị ung thư, đặc biệt là những em nhỏ.

"Mỗi lần chứng kiến các em phải chiến đấu với bệnh tật từ khi tuổi đời còn quá nhỏ đã thôi thúc trong em khao khát trở thành một bác sĩ ung bướu, để có thể góp phần mang lại thêm cơ hội sống, xoa dịu nỗi đau và thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các bệnh nhân cùng người thân của họ", Phát bày tỏ.

Những trải nghiệm khi có cơ hội được thực tập tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã cho Phát cảm nhận được những "giọt nước mắt chảy ngược vào trong" của người thân cố gắng kìm nén lại, chỉ để người bệnh không quá bận lòng với những điều sắp phải đối mặt. "Hình ảnh ấy càng khắc sâu trong em giá trị của chuyên ngành này, và càng củng cố thêm quyết tâm theo đuổi con đường đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa", tân bác sĩ nội trú trải lòng.

Phát khao khát trở thành một bác sĩ ung bướu, để góp phần xoa dịu nỗi đau và thắp lên ngọn lửa hy vọng cho các bệnh nhân ẢNH: NVCC

Theo Phát, để trở thành một người bác sĩ tốt thì bác sĩ nội trú không phải là con đường duy nhất, bên cạnh đó còn nhiều hướng đi khác. "Nhưng em chọn con đường bác sĩ nội trú vì tại môi trường này sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn, thực hành tại các bệnh viện lớn và nhận sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Dù đó là một con đường gian nan và nhiều áp lực nhưng nhờ những "áp lực tạo nên kim cương" đấy, em có thể được củng cố thêm nền tảng và nhiều kinh nghiệm lâm sàng trên con đường hành nghề sau này", chàng thủ khoa chia sẻ.

Khi bác sĩ nội trú thời gian gần đây được nhiều người gọi là "tinh hoa của tinh hoa", Phát cho rằng bản thân xem đó như một nhắc nhở để cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình sắp tới. "Được bước vào cánh cửa bác sĩ nội trú đối với em sẽ là bước đầu cho những khó khăn, thử thách trên con đường trở thành một bác sĩ tốt mà bản thân mỗi tân bác sĩ nội trú như tụi em phải không ngừng nỗ lực và cố gắng", Phát bày tỏ.

Sẵn sàng đón nhận mọi thử thách

Xuất thân từ học sinh chuyên hóa của Trường THPT chuyên Bến Tre, Phát có nền tảng tốt để theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Từ nhỏ với sự ngây ngô của một đứa trẻ, Phát luôn cảm thấy hình ảnh khoác lên mình chiếc áo blouse và mang trên vai ống nghe rất "ngầu", từ đó cậu học trò chọn theo ngành y để trở thành bác sĩ.

Nhưng những suy nghĩ ấy đã thực sự thay đổi khi Phát bước chân vào giảng đường, được trực tiếp đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện. "Chính tại nơi đó, em mới thấu hiểu được sức nặng của chiếc áo blouse mình đang mặc. Nó không đơn thuần là một chiếc áo, mà là của y đức, là trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân, đồng thời cũng là niềm hy vọng mà người nhà bệnh nhân đặt trọn vào mình", Phát bộc bạch.

Với Phát, thời sinh viên không chỉ để học mà còn là để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng ẢNH: NVCC

Với chàng trai quê xứ dừa, học y thật sự là một hành trình rất vất vả, đòi hỏi sự hy sinh và cố gắng không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, chính sự vất vả ấy lại là những trải nghiệm vô cùng quý giá để Phát trưởng thành và tự tin hơn trên con đường trở thành một bác sĩ trong tương lai.

Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi bác sĩ nội trú, theo Phát, điều quan trọng nhất là phải có lộ trình học hợp lý và kiên trì theo đuổi đến cùng. Phát đã bắt đầu lên kế hoạch ôn tập từ năm 5, học dần dần, vừa ôn vừa củng cố kiến thức, đồng thời sắp xếp sao cho việc ôn thi không ảnh hưởng đến quá trình học tập chính khóa ở trường. Một điều đáng quý nữa là Phát có những người bạn, đồng đội luôn đồng hành trong quá trình ôn tập, bổ sung cho nhau những phần còn thiếu sót, động viên và vực dậy lẫn nhau mỗi khi muốn bỏ cuộc.

Phát biết rằng chặng đường phía trước sẽ vô cùng gian nan và nhiều khó khăn. Vì vậy, hành trang đầu tiên và quan trọng nhất mà Phát chuẩn bị là tinh thần thép và tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, kể cả áp lực công việc.

"Với em, quãng thời gian nội trú sắp tới không chỉ là thử thách mà trên hết, đó là cơ hội quý giá để được va chạm, học hỏi từ các thầy cô đi trước và trưởng thành hơn về chuyên môn lẫn con người, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một bác sĩ tốt", Phát chia sẻ và cho biết bác sĩ tốt với Phát là sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất mà bản thân có thể.

Cống hiến sức trẻ cho cộng đồng

Phát kể, một người thầy của em từng nói rằng: "Rồi đây các em sẽ ít dần những bài thi, nơi mà lỡ sai thì chỉ phải đánh đổi bằng con điểm; thay vào đó là những người bệnh thực sự mà các em phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định chẩn đoán và điều trị đưa ra. Các em phải tập chấp nhận rằng, dù muốn hay không, dù đã cố gắng hết sức, thì vẫn sẽ có những người bệnh rời xa chúng ta, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…".

Lời dạy đó luôn khắc ghi trong Phát: "Em mơ mình có thể trở thành một bác sĩ tốt, để góp phần chữa bệnh và mang lại hy vọng cho bệnh nhân. Em hiểu rằng trên con đường phía trước chắc chắn sẽ có những người bệnh rời xa, nhưng em sẽ cố gắng cải thiện bản thân từng chút một để điều đó xảy ra ít nhất có thể. Và nếu có bệnh nhân nào phải rời xa, em sẽ nhớ mãi đó là bài học quý giá để trưởng thành hơn, nhằm có thể chăm sóc và cứu chữa tốt hơn cho những bệnh nhân sau này".

Một điều cũng khá đặc biệt là dù học y nhiều vất vả nhưng Phát rất năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng. Phát đã nhận được nhiều bằng khen của T.Ư Đoàn, Thành đoàn TP.HCM vì có thành tích tốt trong công tác Đoàn qua các năm… "Đối với em, thời sinh viên không chỉ để học mà còn là để cống hiến hết sức trẻ cho cộng đồng", Phát nói.

Nhận xét về Phát, anh Lê Đặng Quốc Thái, Phó bí thư Đoàn trường, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nói vui rằng Phát nhiệt tình đến mức phải rầy la vì sợ anh chàng kiệt sức.

Anh Thái kể: "Phát là người kiên trì, nghị lực, nhiệt tình, năng nổ và rất có trách nhiệm. Nhiều khi mình cũng không biết Phát có thể lấy năng lượng đó từ đâu ra. Có hôm thức đêm đi lâm sàng rồi vẫn ôn bài, sáng hôm sau 7 giờ đã có mặt ở phòng thi với hai con mắt như gấu trúc, sau khi thi xong vẫn tham gia hoạt động của Đoàn trường. Nhiều lần hỏi thì Phát nói là vì trách nhiệm và vì anh em nên cố gắng".

Đồng thời, anh Thái tin rằng trong tương lai chắc chắn Phát sẽ là một bác sĩ rất giỏi trong chuyên ngành đã lựa chọn.