Ngủ đủ giấc nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, nặng đầu, thiếu năng lượng. Dưới góc nhìn y học cổ truyền, tình trạng này có thể liên quan đến khí huyết.

Thời lượng giấc ngủ không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng phục hồi của cơ thể. Chất lượng giấc ngủ, trạng thái tinh thần, chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến mức độ tỉnh táo sau khi thức dậy.

Huyệt hợp cốc (LI4), nằm ở vùng mu bàn tay, giữa xương bàn ngón cái và ngón trỏ.Theo y học cổ truyền, day ấn huyệt hợp cốc có thể hỗ trợ giảm đau đầu, thư giãn và giải tỏa căng thẳng. ẢNH: BẢO HẠO

Trong chương trình Bác sĩ ơi! do Báo Thanh Niên thực hiện, BS.CKI Huỳnh Tiến Phú, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, sẽ lý giải nguyên nhân khiến cơ thể vẫn mệt mỏi dù ngủ đủ giấc. Đồng thời, bác sĩ hướng dẫn các động tác xoa, day ấn huyệt ấn đường, thái dương, hợp cốc, túc tam lý... nhằm hỗ trợ thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân.