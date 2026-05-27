Bãi biển ở TP.HCM ngập trong 'biển' rác nhựa trắng xóa kéo dài hàng trăm mét

Những ngày gần đây, nhiều người dân sống tại phường Phước Thắng, TP.HCM không khỏi ngán ngẩm khi chứng kiến một đoạn bãi biển Cửa Lấp trên đường Chi Lăng bị rác thải phủ kín.

Đoạn bờ biển Cửa Lấp ngập rác ẢNH: NGUYỄN LONG

Chỉ dài khoảng 100 ƒm nhưng khu vực trước nhà số 141A đường Chi Lăng đã trở thành "điểm đen" về ô nhiễm môi trường khi đủ loại rác sinh hoạt ken đặc dọc mép nước.

Từ trên đường nhìn xuống, cả bãi biển trắng xóa bởi ly nhựa dùng một lần, túi nilon, mảnh vỡ thùng xốp cùng nhiều loại rác thải khác dạt vào bờ theo con nước. Từng lớp rác chồng chất lên nhau, bốc mùi khó chịu, làm mất hoàn toàn vẻ đẹp vốn có của khu vực ven biển này.

Rác chồng rác ẢNH: NGUYỄN LONG

Người dân sống gần bãi biển cho biết tình trạng rác thải đã kéo dài trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để.

"Mỗi khi thủy triều lên, rác lại theo sóng đánh vào bờ. Có hôm rác phủ kín cả bãi biển. Nhìn cảnh này ai cũng ngao ngán. , khách du lịch cũng chẳng muốn ghé lại", một người dân chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế, phần lớn rác tại đây là các loại nhựa dùng một lần như ly nhựa, ống hút, bao bì thực phẩm, túi nilon và các mảnh xốp. Đây đều là những loại rác khó phân hủy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển cũng như hệ sinh thái ven bờ.

Ly nhựa dùng 1 lần trong bãi rác này ẢNH: NGUYỄN LONG

Nhiều lần ra quân dọn rác ở bãi biển

Điều đáng nói, bãi biển Cửa Lấp không phải là "điểm nóng" duy nhất về ô nhiễm tại phường Phước Thắng.

Một tấm nệm này trôi vào bãi biển Cửa Lấp ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong thời gian qua, địa phương này đã nhiều lần tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân nhằm thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường và khu vực ven biển.

Chính quyền địa phương cho biết lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra, mật phục để phát hiện các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định.Nhiều trường hợp xả rác trộm đã bị bắt quả tang và xử phạt hành chính. Tuy nhiên, dù liên tục kiểm tra và xử lý, tình trạng đổ rác lén lút vẫn tiếp diễn.

Người đàn ông này lén đổ rác ở phường Phước Thắng ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo lãnh đạo UBND phường Phước Thắng, ý thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Một số người lợi dụng đêm khuya hoặc thời điểm vắng người để mang rác sinh hoạt, xà bần, rác nhựa đến đổ ven đường hoặc khu vực bãi biển nhằm tránh phí thu gom.

Ngoài nguồn rác phát sinh từ sinh hoạt, lượng rác theo dòng nước từ nơi khác trôi dạt vào cũng khiến công tác vệ sinh gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tác động tiêu cực đến môi trường sống của người dân địa phương. Rác thải nhựa tồn đọng lâu ngày có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng hệ sinh thái biển và đe dọa sinh vật ven bờ.

Bên cạnh đó, mùi hôi phát sinh từ rác cũng gây khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết triệt để tình trạng này, ngoài việc tăng cường xử phạt, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Biển cấm đổ rác lại là nơi... tập kết rác đổ trộm ÀNH: NGUYỂN LONG

Đồng thời, cơ quan chức năng cần lắp đặt thêm camera giám sát tại các điểm thường xuyên bị đổ rác trộm, bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên hơn và có biện pháp thu gom rác kịp thời tại các khu vực ven biển.

Bãi biển vốn là tài nguyên thiên nhiên quý giá, góp phần tạo cảnh quan và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Thế nhưng, nếu tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tiếp diễn, những bãi biển đẹp như Cửa Lấp sẽ dần bị "bức tử" bởi rác thải nhựa và sự vô ý thức của con người.

Giữ gìn môi trường biển không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Chỉ khi ý thức cộng đồng được nâng cao, các chiến dịch dọn rác mới không còn rơi vào cảnh "dọn hôm trước, rác đầy hôm sau" như thực trạng đang diễn ra tại phường Phước Thắng hiện nay.