Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.1.2027.

Bộ Nội vụ bãi bỏ nhiều quy định, trong đó có quy định liên quan đến cơ cấu ngạch công chức ẢNH: TUẤN MINH

Đáng chú ý, trong danh mục bị bãi bỏ có nhiều văn bản liên quan đến chế độ tiền lương, tiêu chuẩn và cơ cấu ngạch công chức.

Cụ thể, Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Thông tư số 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản này cũng thuộc diện bị bãi bỏ.

Bên cạnh đó, Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư này cũng bị bãi bỏ.

Trước đây, theo Thông tư số 13/2022/TT-BNV, việc xác định cơ cấu ngạch công chức tại từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, ngành, địa phương căn cứ vào 3 yếu tố.

Thứ nhất là danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung do Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

Thứ hai là mức độ phức tạp của công việc và số lượng biên chế công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm.

Về trình tự thực hiện, người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế được bố trí để xác định tỷ lệ công chức giữ các ngạch theo từng chuyên ngành, sau đó báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu ngạch phù hợp với mức độ phức tạp của công việc, tính chất, đặc điểm và quy mô hoạt động của cơ quan sử dụng công chức.

Ngoài lĩnh vực công chức, các quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng nằm trong danh mục bị bãi bỏ.

Cụ thể, Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được ban hành cách đây hơn 14 năm sẽ bị bãi bỏ. Cùng với đó là Thông tư số 14/2018/TT-BNV và Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến văn bản này.

Danh mục 33 văn bản bị bãi bỏ còn có nhiều quy định thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, có các hướng dẫn về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, Quỹ quốc gia về việc làm, thu thập thông tin thị trường lao động và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Một số văn bản hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước cũng thuộc diện bãi bỏ.