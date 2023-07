Bài học đúng lúc của đội tuyển nữ Việt Nam

P HÉP THỬ CỦA HLV M AI Đ ỨC C HUNG

Đội tuyển nữ New Zealand rất quyết tâm khi tung ra nhân sự mạnh nhất, đủ 7 gương mặt đang chơi ở nước ngoài như đội trưởng Ria Percival (CLB Tottenham, Anh) hay Victoria Esson (Rangers, Scotland), CJ Bott (Leicester City, Anh)… Trước đối thủ giàu thể lực với những đường phối hợp xẻ nách đánh biên hoặc rót bóng bổng liên tục, không bất ngờ khi hai cánh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu áp lực rất lớn. Đội New Zealand chơi bóng dài rất hay, pressing tầm cao liên tục khiến tuyến giữa của đội khách có rất ít không gian xử lý bóng, hầu như mọi ý đồ triển khai phản công đều bị bóp nghẹt.

Đội tuyển nữ VN (15) rút ra nhiều bài học sau trận thuaNew Zealand VFF

Thực tế, kịch bản đó đã được HLV Mai Đức Chung lường trước và tung ra đội hình chỉ có một sự thay đổi so với trận gặp đội Đức, khi Huỳnh Như thế chỗ Thúy Hằng. Hải Yến được bố trí đá cắm cao nhất, còn Huỳnh Như đá lùi thấp hơn trong sơ đồ 5-4-1. Ở hai biên, Thanh Nhã bất ngờ được đẩy sang biên trái, trong khi Bích Thùy bám biên đối diện.

Đó là những thử nghiệm của HLV Mai Đức Chung để kiểm tra khả năng chịu sức ép từ đối thủ. Kết quả không mấy thành công khi tuyến giữa bị dồn về phần sân nhà quá sâu, trong khi hàng thủ chơi thiếu tập trung trong hiệp 1.

Nếu thủ môn Kim Thanh không xuất sắc thì tỷ số còn cao hơn. Hai bàn thua đến từ tình huống đối thủ phối hợp đá phạt và sút xa từ ngoài khu vực cấm địa, hay sau đó bất ngờ bật tường khoét vào khe nách giữa trung vệ và hậu vệ biên để ghi bàn. Việc để thủng lưới như thế này là điều đáng tiếc vì các tình huống này được HLV Mai Đức Chung nhắc nhở trước trận đấu.

U.19 NỮ VN ĐẠI CHIẾN THÁI LAN Sau màn ra quân đầy ấn tượng khi thắng Singapore 5-0 cách đây ít ngày, đội U.19 nữ VN tiếp tục đánh bại Malaysia với tỷ số đậm 6-0 ở lượt trận cuối bảng B giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 vào ngày 10.7 (tại TP.Palembang, Indonesia). Đội bóng do HLV Akira Ijiri dẫn dắt giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Đối thủ của U.19 nữ VN ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là U.19 nữ Thái Lan (nhất bảng C). Trận đấu này sẽ diễn ra vào chiều 13.7. Nghi Thạo

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết: "Đội New Zealand rất quyết tâm tìm trận thắng để tự tin bước vào kỳ World Cup trên sân nhà. Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ, nhưng tôi đánh giá các cầu thủ đã chơi tốt, dốc hết sức mình. Nên nhớ chúng ta là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở World Cup lần này. New Zealand chơi không có gì mới, gây áp lực tầm cao, phá vỡ lối chơi và hệ thống phòng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam bằng thể lực, thể hình. Chắc chắn, những đội bóng hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan sẽ còn gây áp lực mạnh mẽ hơn nên trận gặp New Zealand có giá trị rất lớn".

N HỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG HIỆP 2

Sau hiệp 1 chệch choạc, đội tuyển nữ Việt Nam chơi kín kẽ và hợp lý hơn ở nửa sau trận đấu. Vạn Sự và Hải Linh thay Thu Thương, Thu Thảo đã giúp hàng thủ chơi chắc chắn hơn. Tốc độ và khả năng đeo bám tốt giúp Vạn Sự lấp được những khoảng trống ở biên phải. Hải Linh chơi điềm tĩnh, đọc tình huống và triển khai bóng tốt đã hỗ trợ hiệu quả cho Diễm My.

Nhưng quả thật, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rất nhớ "lá chắn thép" Chương Thị Kiều (cô cũng dự World Cup 2023 nhưng HLV Mai Đức Chung chưa sử dụng ở giao hữu). Hiệp 2, Huỳnh Như được trả về vị trí đá cắm quen thuộc chơi ổn hơn, trong khi "mỏ neo" Dương Thị Vân thoát pressing tốt đã giảm tải rất nhiều cho tuyến giữa.

HLV MAI ĐỨC CHUNG CHƯA HÀI LÒNG Phát biểu sau trận, HLV Mai Đức Chung nói: "Các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng động tác xử lý vẫn còn nặng nề, chưa thanh thoát. Tôi sẽ phải điều chỉnh để các cầu thủ phải nhanh hơn, các động tác phải tốc độ hơn. Khả năng chuyền bóng cũng chưa tốt, cần phải khắc phục. Thể lực của các cầu thủ là điều mà tôi hài lòng hơn. Đối thủ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt và tận dụng tầm vóc để gây ra những nguy hiểm về bóng bổng. Hai bàn thua của chúng ta khá dễ dàng, do hệ thống phòng ngự không theo kịp".

Đội trưởng Huỳnh Như thì nhấn mạnh, trận đấu rất bổ ích, giúp cô và đồng đội thích nghi với thời tiết và nhịp độ thi đấu, để khi vào World Cup không bị choáng ngợp. Trong khi đó, tiền đạo Thanh Nhã nhận định: "Trời lạnh khiến chúng tôi chơi bóng không được mềm dẻo như mong đợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ thích nghi khí hậu tốt hơn và có những bài tập khởi động làm nóng cơ thể kỹ hơn". Trung Ninh

Ông Đoàn Minh Xương ghi nhận: "Các cầu thủ của chúng ta dù nhỏ con hơn, nhưng luôn tích cực đeo bám, không để vỡ trận. Nhưng việc dồn sức phòng ngự chờ đánh "du kích" khiến số lượng cầu thủ tham gia tấn công ít quá. Ngày 14.7 chúng ta sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với đội Tây Ban Nha, để HLV Mai Đức Chung làm quen với lối chơi đậm chất Latin, để nhắm tới mục tiêu ghi bàn hoặc kiếm điểm trước Bồ Đào Nha ở lượt đá thứ 2 vòng bảng World Cup".