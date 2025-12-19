Bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Trump

Vào sáng qua 18.12 theo giờ VN, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu cuối năm, nêu những thành tựu mà chính quyền ông đạt được trong gần 1 năm qua, những vấn đề xã hội, kèm theo các cam kết trong năm 2026.

Tổng thống Trump phát biểu ngày 17.12 tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Tập trung vào kinh tế

Truyền thông Mỹ đánh giá bài phát biểu của ông Trump không mang lại nhiều thông tin mới. Ông mở đầu với vấn đề kinh tế, vốn rất được người Mỹ quan tâm, bằng việc cho rằng mình "đã thừa hưởng một mớ hỗn độn" từ chính quyền tiền nhiệm. Thông điệp kinh tế của ông Trump nhấn mạnh dù khởi đầu khó khăn, chính phủ của ông đang điều hành hiệu quả và làm giảm bớt sức ép về giá cả, lạm phát, CNN tường thuật.

"Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời kỳ bùng nổ kinh tế chưa từng có trên thế giới", Tổng thống Trump tuyên bố, nêu thêm người dân sẽ tiết kiệm được khoản tiền đáng kể từ chính sách giảm thuế. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh ông đã giúp Mỹ thu hút 18.000 tỉ USD đầu tư. Dù vậy, website Nhà Trắng công bố tổng vốn đầu tư của Mỹ và nước ngoài chính thức là 9.600 tỉ USD. Một số thống kê khác do ông Trump đưa ra cũng bị cho là mâu thuẫn.

Ông Trump khoe thành tựu khi tỷ lệ ủng hộ giảm sút

Những khảo sát mới đây lại phần nào cho thấy công chúng Mỹ không mấy lạc quan với bức tranh kinh tế. Thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 16.12 cho thấy khoảng 33% số người được hỏi ủng hộ cách Nhà Trắng giải quyết các vấn đề kinh tế. Một thăm dò khác của Đài PBS/NPR/Marist cũng tương tự khi 36% cho rằng ông đang làm tốt.

Chính sách mới hiếm hoi được ông Trump công bố là chính phủ sẽ gửi khoản trợ cấp đặc biệt 1.776 USD cho các quân nhân Mỹ và sẽ chuyển số tiền này trước dịp Giáng sinh. Về đối ngoại, chủ nhân Nhà Trắng nói "đã giải quyết 8 cuộc xung đột trong 10 tháng, mang lại hòa bình cho Trung Đông".

Tranh cãi về nhập cư

Ngoài kinh tế, vấn đề nhập cư cũng chiếm một phần đáng kể trong nội dung bài phát biểu của Tổng thống Trump. Ông chỉ trích chính quyền tiền nhiệm đã mở cửa cho dòng người nhập cư trái phép tràn vào nước Mỹ. Ông khẳng định các thay đổi trong năm đầu nhiệm kỳ 2 của mình đã biến biên giới nước Mỹ từ tình trạng "tệ nhất" thành biên giới vững chắc nhất, với các chính sách cứng rắn với người nhập cư.

Tranh cãi trong chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump cũng xuất hiện những diễn biến mới. Cụ thể, Reuters ngày 18.12 đưa tin thẩm phán liên bang tại Washington D.C tuyên bố chính phủ không có quyền cấm các nghị sĩ quốc hội đến thị sát đột xuất các cơ sở giam giữ người nhập cư. Phán quyết trên của thẩm phán Jia Cobb đã bác bỏ các quy định của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), yêu cầu nghị sĩ muốn đến các cơ sở này phải báo trước. Nhóm hạ nghị sĩ Dân chủ lập luận rằng việc kiểm tra đột xuất các cơ sở nhằm đảm bảo minh bạch, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình trạng lạm dụng, quá tải, thiếu vệ sinh tại các cơ sở giam giữ.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát trưởng TP.Minneapolis (bang Minnesota), ông Brian O'Hara, ngày 17.12 đã chỉ trích cách thức bắt người của đặc vụ Cơ quan Hải quan và Di trú (ICE), sau khi đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bị đặc vụ kéo lê trên đường phố được lan truyền. Theo Đài CBS, ông O'Hara cho rằng thành viên ICE không có động thái xoa dịu tình hình. Ông cũng cho rằng cách làm của ICE, như cho đặc vụ đeo mặt nạ và ngồi xe không biển số, đã gieo rắc sợ hãi trong công chúng.