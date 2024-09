Bài tập tại nhà không ngờ là phương thuốc kỳ diệu để kiểm soát đường huyết

Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa phát hiện một dạng bài tập nhẹ nhàng tại nhà cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.



Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện GTB ở Delhi (Ấn Độ) muốn xem xét liệu tập yoga có thể giúp bệnh nhân tiền tiểu đường ngăn ngừa tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2 hay không.

Tập yoga 40 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gần 40% ẢNH: PEXELS

Họ đã tiến hành nghiên cứu bao gồm gần 500 người tham gia, được chia thành 2 nhóm: Nhóm tập yoga kết hợp với can thiệp lối sống và nhóm chỉ can thiệp lối sống. Những người tham gia được theo dõi trong thời gian 3 năm.

Kết quả đã phát hiện tập yoga 40 phút mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường gần 40%. Điều này cho thấy tập yoga còn mang lại kết quả tốt hơn so với can thiệp lối sống hoặc dùng thuốc đơn thuần, theo tờ Indian Express.

Tác giả nghiên cứu, giáo sư - tiến sĩ SV Madhu, tại khoa nội tiết Bệnh viện GTB, cho biết: Chúng tôi đã có thể chứng minh rằng tập yoga có hiệu quả hơn nhiều trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 so với chỉ thay đổi lối sống. Thực tế, lợi ích thu được thậm chí còn cao hơn nhiều so với can thiệp lối sống và dùng thuốc trong các nghiên cứu khác.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sở dĩ tập yoga mang lại tác dụng kỳ diệu này là nhờ bài tập này có thể làm giảm căng thẳng tâm lý mạn tính. Họ cũng cho rằng tập yoga có thể làm giảm tình trạng viêm và căng thẳng oxy hóa, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tập yoga cũng có khả năng giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết ẢNH: PEXELS

Các tác giả cho biết các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mức giảm nguy cơ thấp hơn nhiều - từ 28-32%, với các can thiệp lối sống và thậm chí là dùng thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu.

Lời khuyên cho người lớn khỏe mạnh là gì?

Tiến sĩ Madhu cho biết những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn chẳng hạn như những người có tiền sử gia đình hoặc người béo phì, có khả năng sẽ gặt hái được những lợi ích từ việc tập yoga. Ông nói thêm: Những người này nên tập yoga 40 phút mỗi ngày để ngăn ngừa bệnh tiểu đường, theo Indian Express.

Tập yoga có giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường không?

Tiến sĩ Madhu giải thích tập yoga có khả năng giúp ích cho bệnh nhân tiểu đường. Ông cho biết: Các nghiên cứu ngắn hạn khác đã cho thấy tập yoga giúp người bệnh tiểu đường giảm lượng đường trong máu, vì vậy tập yoga có khả năng giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết.