Sức khỏe

Ăn sáng: Phát hiện quan trọng từ 9 nghiên cứu

Thiên Lan
Thiên Lan
17/10/2025 00:08 GMT+7

Ăn sáng rất quan trọng, đóng góp 20 - 35% lượng năng lượng tiêu thụ hằng ngày. Tuy nhiên, lối sống hiện đại vội vã khiến nhiều người bỏ bữa sáng thường xuyên.

Vậy, liệu thói quen bỏ ăn sáng có gây hại? Giờ đây, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã làm sáng tỏ vấn đề này.

Bạn có ăn sáng đều không: Phát hiện quan trọng từ 9 nghiên cứu - Ảnh 1.

Lối sống hiện đại vội vã khiến nhiều người bỏ bữa sáng thường xuyên

Ảnh minh họa: AI

Để đánh giá tác động của việc ăn sáng hoặc bỏ ăn sáng đối với sức khỏe, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào hội chứng chuyển hóa vốn là căn nguyên của nhiều căn bệnh hiện đại và là gánh nặng ngày càng gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Hội chứng này bao gồm 4 thành phần chính là huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao và mỡ bụng.

Các nhà nghiên cứu từ Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Ninh Hạ và Phòng thí nghiệm về yếu tố môi trường và kiểm soát bệnh mạn tính Ninh Hạ (Trung Quốc) đã thực hiện một phân tích tổng hợp để tìm ra mối liên hệ giữa việc bỏ bữa sáng và nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa với các thành phần chính: Mỡ bụng, huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao.

Bài đánh giá bao gồm 9 nghiên cứu với hơn 118.000 người tham gia.

Kết quả từ phân tích tổng hợp cho thấy bỏ bữa sáng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các thành phần của nó.

Cụ thể như sau:

  • Tăng 10% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa.
  • Tăng 17% tỷ lệ mỡ bụng.
  • Tăng 21% nguy cơ tăng huyết áp.
  • Tăng 13% nguy cơ mỡ máu cao.
  • Tăng 26% nguy cơ tăng mức đường huyết, theo trang tin y khoa News Medical.

Các nhà nghiên cứu tiết lộ rằng những người bỏ ăn sáng có nhiều khả năng mắc hội chứng chuyển hóa và các thành phần chính của nó: Mỡ bụng, huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao. Điều này nhấn mạnh sức mạnh của bữa sáng đối với sức khỏe lâu dài, đặc biệt để ngăn ngừa và kiểm soát hội chứng chuyển hóa.

Khám phá thêm chủ đề

