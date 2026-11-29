Thằng nhỏ cứ hay nghe bản Afterglow của Shakatak (một nhóm nhạc funk jazz thập niên 2000) trên xe. Thấy vậy tôi hỏi:

- Con có biết bài này có tuổi đời bao nhiêu năm rồi không?

- Bao nhiêu vậy ba?

- Hơn 17 năm rồi đấy!

- Wow! Sao con nghe vẫn không thấy nó lỗi thời?

- Vì những gì trở thành kinh viện, thành chuẩn mực rồi thì nó không bao giờ lỗi thời. Lỗi thời chỉ với những trào lưu.

Thật vậy! Bạn nghe Dark Side Of The Moon của Pink Floyd, And I love Her của The Beatles, How Deep Is Your Love của Beegees... có thấy lỗi thời không? Rồi nữa! Biết bao nhiêu bản concerto, symphony, sonate... của vô số nhà soạn nhạc trên thế giới này có lỗi thời không? Dù không ít những tác phẩm có tuổi đời hàng trăm năm. Vậy mà giờ nghe lại có khi ta vẫn chưa hiểu hết thông điệp ẩn sau những tác phẩm ấy.

Vậy điều gì giúp cho những tác phẩm, những bài hát, những bản thu kia nằm ngoài nỗi sợ lỗi thời, để rồi chúng trở nên bất tử?

Nghe nhạc là nghe cả không gian và thời gian. Cả những hoài niệm và ký ức dấu yêu mỗi đời người ẢNH: NHẠC SĨ VÕ THIỆN THANH

Điều đầu tiên - Tính thể loại

Khi mở một giao diện nhạc số, bạn thấy gì? Âm nhạc được phân chia rạch ròi theo từng thể loại: classic, pop, jazz, world, electronic, dance... Trong từng thể loại ấy lại chia ra nhiều nhánh nhỏ hơn, như trong jazz thì có funk jazz, fusion jazz, classic jazz, big band... Trong cổ điển thì theo nhóm Orchestra, instruments, contempolary… click vào thì lại thêm symphony, concerto, sonate, opera…

Do vậy, người nghe chỉ cần tìm đúng thể loại mình muốn nghe. Và tất cả mọi thể loại âm nhạc đều có đặc điểm và giá trị riêng biệt. Vấn đề còn lại là nằm ở phía bạn, một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, một ca sĩ. Bạn có làm ra đúng thể loại chưa?

Nghe nhạc là nghe cả không gian và thời gian. Cả những hoài niệm và ký ức dấu yêu mỗi đời người. Đâu phải lúc nào ta cũng nghe những âm thanh thời thượng. Mà đôi lúc bỗng dưng ta thích nghe một âm sắc hoài cổ. Vì thế mới có thuật ngữ retro, một phong cách hoài cổ bằng những phương tiện công nghệ mới. Nhưng các nhạc sĩ thời nay cũng khá nhọc nhằn và tỉ mỉ trong việc đi tìm lại những sound drums, guitar, hay thứ verb sao cho đúng với thập niên ấy. Cốt để album của mình đúng chất retro. Từ đó mới thấy rằng, khi bạn kiên tâm làm cho đúng style, cho dù là hoài cổ hay đương đại, làm sao mà bạn có thể lo lắng chuyện lỗi thời ở đây chứ? Vấn đề là hiện đại phải cho tới, hoài cổ phải cho đúng.

Tôi khá là kinh ngạc khi nghe âm nhạc của Joe Hisaishi, một tượng đài nhạc phim của Nhật Bản. Ông chẳng cần phải cố ép âm nhạc của mình phải là trường phái ấn tượng, phải contempolary, phải quái lạ. Âm nhạc của ông cứ thuần cổ điển châu Âu, ít khi cưỡng ép chất liệu dân gian Nhật Bản. Vậy mà cứ đắm say, ngọt ngào và hấp dẫn đến kinh ngạc.

Điều thứ hai: Đừng cưa sừng làm nghé!

Trong suốt quãng đường dài âm nhạc, mỗi một giai đoạn cho ta một trải nghiệm và cảm hứng cuộc sống khác nhau. Và do vậy, từng album của bạn, mỗi bài hát của bạn đều ghi dấu những mốc thời gian ấy. Hãy cứ tự nhiên thả theo dòng cảm xúc âm nhạc, sự trực ngộ những bài học cuộc đời.

Bạn không thể quay lại thời trẻ trâu khi đã là một nghệ sĩ thâm trầm theo năm tháng. Và khán giả của bạn không thể là đám trẻ trâu, vì họ cũng thâm trầm theo thời gian như bạn thôi. Quan trọng là cảm xúc ấy là từ trái tim ta. Rồi sẽ có người đồng cảm với bạn. Như album về sau của Barbra Streisand - Partner, thật sự là pop kinh điển đỉnh cao. Từng âm sắc, cách phối và các bài hát là không thể thay thế. Đặc biệt rất chuẩn mực đúng như thứ pop kinh điển mà không chạy theo bất cứ trào lưu nào.

Nhạc Việt không thiếu những album vượt thoát nỗi lo lỗi thời ẢNH: T.L

Còn nhạc Việt thì sao? Liveshow Mỹ Tâm vừa qua hơn 2/3 là các bài hát cũ từng gắn với hành trình âm nhạc một thời của cô ấy. Và khán giả như cùng cô ôn lại những kỷ niệm một thời không thể nào quên. Có thể nói chính những giá trị này lại củng cố vị trí của cô ấy lâu bền trong lòng khán giả hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đó cũng lại chính là thách thức cho cô mỗi khi muốn thoát ra để tìm những giá trị mới.

Mới đây có một ca sĩ mới ra album. Trong một bài phỏng vấn, cô ấy nói rằng cô sợ nhất là nhạc của mình bị lỗi thời. Và cô cố gắng hết mức để tránh điều đó. Lần tìm nghe lại album trước đây của cô ấy, tôi nhận thấy những album ấy đến giờ nghe vẫn còn "mới cáu" kia mà. Không biết vì lý do gì mà cô ấy bị ám ảnh nỗi lo lỗi thời chứ! Thay vì thế cứ làm cho tới với thể loại và cảm xúc hiện tại của mình đi.

Công tâm mà nói, nhạc Việt không thiếu những album vượt thoát nỗi lo lỗi thời ấy. Bạn thấy Tóc ngắn 1 có lỗi thời không? Cánh cung có lỗi thời không? Và Em đã yêu (Hồ Ngọc Hà), Vút bay( Mỹ Tâm) có lỗi thời không? Ngay cả nếu như bây giờ, bạn "retro" một album theo đúng phong cách Phượng Hoàng của Nguyễn Trung Cang trước đây mà thành công, tôi phục bạn đấy! Vì thông điệp những bài hát của Phượng Hoàng chẳng bao giờ lỗi thời.

Điều cuối cùng: Thông điệp nhân văn và tình yêu không bao giờ là cũ

Cho dù là thời đại nào đi chăng nữa, con người vẫn luôn luôn cần đến tình yêu. Trí tuệ nhân tạo dù siêu phàm đến cỡ nào, vẫn không bao giờ có thể hiểu được tình yêu là gì. Chỉ con người mới có thể biết yêu và mơ mộng để có thể viết nên bài hát bất tử như Fly Me To The Moon. Mà cho đến nay, nó cứ khiến tâm hồn ta mê đắm.

Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà kho tàng âm nhạc vượt thời gian của nhân loại là những bài tình ca ngọt ngào và say đắm. Những thông điệp nhân văn muôn thuở vẫn luôn thấm đẫm ở những tác phẩm sống mãi với bất cứ thời đại nào. Minh chứng rõ nhất là khi bộ phim về Micheal Jackson năm vừa qua được công chiếu, cả thế giới mới sững sờ rằng âm nhạc một thời đã từng đẹp đẽ và đầy nhân văn như thế nào, âm nhạc hiện nay khó có thể tìm lại được.

Âm nhạc là cả không gian và thời gian rộng lớn, gắn với ký ức, hiện tại lẫn tương lai. Bạn có thể chọn ở bất cứ thời điểm nào trên trục ấy, miễn sao đó là thứ âm nhạc chuẩn mực về thể loại, âm nhạc của cái đẹp và tình yêu thương. Biết đâu ngày mai tôi chọn phong cách retro! Vì tôi thích cảm giác ấm áp, sự giản dị và cái tình của thập niên 1960 - 1970. Cũng có thể lắm. Lo gì lỗi thời chứ, khi âm nhạc của bạn luôn ấm áp và ngập tràn tình yêu!

"Tôi ru em ngủ

Một sớm mùa đông

Em ra ngoài ruộng đồng

Hỏi thăm cành lúa mới…"

- Con hát style Paris Café cho bài hát này được không ba?

- Ừhm, hay đấy! Con có biết bài hát này còn lớn tuổi hơn ba không?

- Bao nhiêu vậy ba?

- Nó 59 tuổi rồi đấy!

- Ổ! Vậy sao?