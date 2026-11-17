Gas là mặt hàng thiết yếu, việc kinh doanh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân là cần thiết. Nhưng đây cũng là loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình đô thị hóa, có những khu vực trước đây dân cư thưa thớt, nhưng nay nhà cửa mọc lên san sát, nhiều hộ vừa sinh sống vừa kinh doanh. Một địa điểm từng phù hợp để bán gas trước đây chưa chắc còn phù hợp khi môi trường xung quanh đã thay đổi.

Nghị định 87/2018 quy định cửa hàng phải có diện tích tối thiểu 12 m², cách nguồn gây cháy ít nhất 3 m về phía không có tường chịu lửa và đáp ứng các yêu cầu về kết cấu, thiết bị điện, thông gió. Tuy nhiên, khoảng cách với nguồn gây cháy không đồng nghĩa với khoảng cách an toàn tổng thể đối với khu dân cư. Một cửa hàng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật riêng lẻ vẫn cần được đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình liền kề nếu xảy ra sự cố.

Vì vậy không thể chỉ xem xét cửa hàng có đủ thiết bị chữa cháy, bảo quản bình gas đúng quy định hay không, mà còn phải đánh giá địa điểm đó có phù hợp để kinh doanh hàng hóa nguy hiểm giữa khu dân cư hay không. Đây là vấn đề của quy hoạch và tổ chức không gian đô thị, không thể giải quyết hoàn toàn bằng những cuộc kiểm tra PCCC.

Đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công thương phối hợp các địa phương rà soát, xây dựng phương án di dời các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng ra khỏi những khu tập trung đông dân cư, không thuận lợi cho công tác PCCC. Chỉ thị cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh gas, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Như vậy, từ gần 15 năm trước, vấn đề bố trí cơ sở kinh doanh gas phù hợp với khu dân cư đã được đặt ra ở cấp Chính phủ. Điều cần làm rõ hiện nay là các địa phương đã triển khai đến đâu, những địa điểm có nguy cơ cao đã được nhận diện và xử lý như thế nào? Trên cơ sở đó, mỗi tỉnh, thành phố cần xây dựng phương án tổ chức lại mạng lưới phân phối gas phù hợp quy hoạch đô thị. Những địa điểm có nguy cơ cao, không thể đáp ứng yêu cầu an toàn cần được ưu tiên xử lý, di dời theo đúng căn cứ và trình tự pháp luật. Điều này không có nghĩa phải đưa tất cả cửa hàng bán gas ra khỏi khu dân cư. Và cũng cần phân biệt cửa hàng bán lẻ với các cơ sở tồn chứa quy mô lớn, trạm nạp gas và những hoạt động có mức độ nguy hiểm khác nhau.

Chính phủ đã bỏ yêu cầu cửa hàng bán lẻ gas phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời gian áp dụng Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP. Cải cách thủ tục là cần thiết, nhưng càng giảm tiền kiểm càng phải tăng hiệu quả hậu kiểm, đặc biệt trong việc quản lý địa điểm kinh doanh và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Chính quyền không nên chỉ công bố số lượng cơ sở đã kiểm tra, mà cần làm rõ bao nhiêu địa điểm đã được xác định không phù hợp, bao nhiêu cơ sở phải khắc phục và kết quả xử lý ra sao; đồng thời công khai kết quả rà soát và lộ trình xử lý các điểm kinh doanh có nguy cơ cao để người dân biết, giám sát. Một đô thị an toàn không thể chỉ trông chờ vào việc mỗi cơ sở kinh doanh tự phòng ngừa rủi ro.

(*) Đoàn luật sư TP.HCM