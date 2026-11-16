Đầu tiên là năng lượng và vận tải. Xăng dầu và điện được ví như "máu" của chuỗi cung ứng đều đang giảm, góp phần hạ nhiệt chi phí logistics, chi phí sản xuất, từ đó giữ ổn định mặt bằng giá cả trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

Thứ hai là tỷ giá giảm liên tục trong giai đoạn từ tháng 1 - 10 vừa qua. Chúng ta đều biết VN là nền kinh tế có độ mở lớn, phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Tỷ giá ổn định giúp giảm chi phí nhập khẩu đầu vào, giúp doanh nghiệp (DN) hạ giá thành sản xuất. Tỷ giá ổn định cũng giúp DN và người dân không tích trữ hay "găm" ngoại tệ chờ tăng giá. Chênh lệch giữa thị trường tự do và liên ngân hàng thu hẹp sẽ giải tỏa tâm lý đầu cơ, giữ mặt bằng giá bán lẻ ổn định và hạn chế nguy cơ "nhập khẩu lạm phát" từ bên ngoài.

Thứ ba, lãi vay và thuế giảm (30% cho DN và hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng/năm). Đây là liều thuốc trực tiếp bơm thanh khoản và giữ lại dòng tiền cho khu vực hộ kinh doanh cũng như các DN nhỏ và vừa, nhóm đóng góp lớn trong tạo việc làm cho nền kinh tế nhưng dễ tổn thương. Khi chi phí vốn và nghĩa vụ thuế giảm, họ có thêm dư địa để giữ nguyên hoặc giảm giá bán thay vì phân bổ các chi phí này lên hàng hóa và người tiêu dùng cuối cùng phải gánh.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, nhiều chương trình khuyến mãi tập trung lớn cũng đang được bộ, ngành và địa phương triển khai rầm rộ. Kết hợp với giảm thuế/phí đầu vào sẽ giúp hàng hóa rẻ hơn, kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu cho DN, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Có thể thấy, "vùng đệm" cho kiểm soát lạm phát là khá lý tưởng. Tuy nhiên, áp lực trong thời gian còn lại vẫn rất lớn khi 10 tháng qua, chỉ số CPI đã vượt quá mục tiêu của cả năm. Lại càng khó hơn khi chúng ta phải "vừa giữ lạm phát, vừa kéo tăng trưởng?", 2 mục tiêu trái chiều đòi hỏi chính sách đưa ra cần tác dụng kép, kích cung nhưng cũng phải kích cầu.

Thực tế, các giải pháp điều hành hiện nay cũng đang "nới lỏng có mục tiêu" để kích thích sức mua như giảm thuế, phí hay các chương trình siêu khuyến mãi nói trên.

Tuy nhiên, chỉ như vậy có lẽ là chưa đủ. Vì một số tín hiệu cho thấy việc giảm giá trong nhiều trường hợp không phải do chi phí đầu vào giảm mà còn do nhu cầu yếu, người dân thắt chặt chi tiêu khiến DN buộc phải hạ giá để tăng sức mua. Nên cùng với giảm thuế, phí, lãi vay cho DN, cần có các giải pháp trực tiếp để nâng cao thu nhập khả dụng cho người dân (chính sách lương, thưởng, an sinh xã hội, giảm thuế TNCN...). Khi có tiền, họ sẽ mạnh dạn chi tiêu, góp phần "kéo" tăng trưởng. Tương tự, xăng, điện, tỷ giá, thuế... chỉ giảm trong một thời gian nhất định. Nếu DN không tận dụng để biến các ưu đãi này thành giá cả, thành dòng tiền luân chuyển thực sự trong nền kinh tế và tái cấu trúc chi phí đầu vào thì khi ưu đãi hết hạn, giá cả sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Vì vậy, điều quan trọng hơn là nâng cao năng suất lao động, ứng dụng công nghệ trong cộng đồng DN để hạ giá thành từ chính nội lực của họ, góp phần tăng trưởng thực chất trong dài hạn của nền kinh tế.

Chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại, cuối tuần qua, Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh kiểm soát giá không chỉ nhằm thực hiện mục tiêu lạm phát mà còn góp phần tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm đời sống nhân dân.

Chúng ta chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm đầu tiên của chu kỳ tăng trưởng cao, thách thức rất lớn nhưng kết quả đạt được đến lúc này cũng rất tốt. Đó chính là "vùng đệm" để nền kinh tế về đích các mục tiêu đề ra và tạo thế, tạo đà cho những năm sắp tới.