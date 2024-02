Bản hit 'Hotel California' của nhóm The Eagles khiến... 3 người hầu tòa

Vào giữa những năm 1970, trên một tờ giấy nháp, thành viên Don Henley, với sự góp ý của người đồng sáng lập ban nhạc The Eagles - Glenn Frey, đã ghi lại những suy nghĩ đầu tiên về một bài hát mà sau này trở thành hiện tượng toàn cầu.

Hotel California từ khi ra mắt đã trở thành một trong những đĩa đơn khó phai mờ nhất của mảng nhạc rock. Gần 50 năm sau, những trang viết tay lời bài hát ấy đã trở thành trung tâm của một phiên tòa hình sự bất thường vừa mới diễn ra.

Trong đó Glenn Horowitz - một người buôn sách hiếm, Craig Inciardi - cựu nhân viên phụ trách Đại sảnh danh vọng rock & roll và Edward Kosinski - một người bán đồ lưu niệm, đã bị buộc tội âm mưu sở hữu và cố gắng bán bản nháp đầu tiên không chỉ của Hotel California, mà còn các bài hát khác một cách trái pháp luật.

Trong phiên tòa này, cả ba đều không nhận tội và luật sư của họ cho rằng thân chủ của mình hoàn toàn vô tội, bởi họ có được những tài liệu này là thông qua một nhà văn đã từng làm việc với nhóm The Eagles.

Theo giới chuyên gia, xung đột vì đồ sưu tầm có giá trị lớn xảy ra tương đối thường xuyên, nhưng những vụ xét xử hình sự thế này lại rất hiếm. Nhiều cuộc tranh chấp được giải quyết một cách riêng tư, bằng các vụ kiện hoặc bằng những thỏa thuận trả lại vật chứng.

Tư liệu bị cáo buộc đánh cắp gồm 80 trang lời bài hát nháp từ album bom tấn Hotel California ra mắt vào năm 1976 của nhóm The Eagles. Không chỉ bản hit cùng tên, nó cũng xoay quanh các đĩa đơn khác như Life in the Fast Lane và New Kid in Town.

Người quản lý của nhóm The Eagles - Irving Azoff đã gọi những tài liệu này là "các mảnh của lịch sử âm nhạc không thể thay thế".

Chi tiết về mặt nguồn gốc của các tài liệu này cũng được chú ý. Người được các bị cáo xác định là chủ nhân đầu tiên của những vật chứng là Ed Sanders - nhà văn và cũng đồng thời là người đồng sáng lập ban nhạc rock phản văn hóa những năm 1960, Fugs. Ông đã làm việc vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 cho một cuốn tiểu sử về nhóm The Eagles nhưng chưa bao giờ được xuất bản.

Lời bài hát Hotel California và ghi chú viết tay của Don Henley

Sanders không bị buộc tội trong vụ án này. Ông đã bán các trang tài liệu cho Horowitz, người sau đó tiếp tục bán chúng cho Inciardi và Kosinski.

Horowitz là người nổi tiếng trong thị trường giao dịch bản thảo và tài liệu hiếm. Trước khi vụ này xảy ra, ông cũng từng vướng vào vụ tranh chấp với gia đình của nữ văn sĩ Margaret Mitchell, tác giả cuốn Cuốn theo chiều gió, nhưng nó đã được giải quyết một cách riêng tư.

Sanders cho Horowitz biết vào năm 2005, khi đang viết cuốn sách của The Eagles, ông đã được gửi cho nhiều giấy tờ để phục vụ công cuộc viết sách từ nhà riêng của Henley ở Malibu, California.

Sau khi mua lại từ Horowitz, Kosinski đã đấu giá một số trong toàn bộ nguồn tài liệu này vào năm 2012. Khi ấy, đại diện pháp luật của Henley đã liên lạc với Kosinski.

Bản cáo trạng cũng tiết lộ có nhiều tài liệu Sanders tìm thấy trong phòng thay đồ ở hậu trường hoặc là lấy từ một người trợ lý sân khấu và những người khác.

Kosinski đã chuyển lời giải thích được Sanders chấp thuận cho luật sư của Henley. Kosinski cũng đảm bảo với nhà đấu giá Sotheby's rằng thành viên của nhóm The Eagles "không có quyền" sở hữu các tài liệu được mang ra đấu giá, và yêu cầu giữ bí mật về việc khiếu nại để buổi đấu giá có thể diễn ra.

Sotheby's đã liệt kê lời chép bài hát đầu tiên của Hotel California trong một cuộc đấu giá năm 2016, nhưng đã rút lại sau khi biết rằng quyền sở hữu của tài liệu này đang bị nghi ngờ. Nhà bán đấu giá nổi tiếng không bị buộc tội trong vụ việc trên và từ chối bình luận.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày hôm nay tại Manhattan và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày. Thành viên Henly của The Eagles cho biết mình sẽ ra tòa để làm chứng, trong những khoảng nghỉ của chuyến lưu diễn, diễn ra từ ngày 1 – 16.3.2024.