Băn khoăn về đề thi tiếng Anh: Bộ GD-ĐT cần lên tiếng

Theo cô Lê Thị Thu Hương, giáo viên (GV) tiếng Anh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh, Nghệ An), với câu 46, mã đề 402, trong nhóm GV tiếng Anh của tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra tranh luận trong mấy ngày qua, kể từ sau khi kết thúc môn thi tiếng Anh.



Câu này như sau: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

(Tạm dịch: Nghiên cứu tiên phong của họ cho thấy động cơ học tập của hai nhóm người học khá khác biệt với nhau, và nhóm thí nghiệm, với những người có động cơ học tập mạnh mẽ hơn, đạt kết quả học tập tốt hơn nhóm đối chứng).

NGỌC LONG

Các tranh cãi xung quanh hai phương án B và C. Theo cô Hương, cho dù cuộc tranh cãi đến nay chưa ngã ngũ, nhưng cô và nhiều GV tiếng Anh tham gia tranh luận trong nhóm đều cho rằng một khi đã có tranh cãi thì việc chọn phương án nào là đáp án đúng cũng đều khiên cưỡng. Cô Hương còn cho biết thêm cô và nhiều đồng nghiệp đều cho rằng việc dùng ngữ liệu đã dẫn để hỏi học sinh lớp 12 là rất không phù hợp. Các khái niệm được sử dụng trong câu được trích (comparison group, control group) là các thuật ngữ chuyên ngành về phương pháp nghiên cứu khoa học, người Anh bình thường khi đọc còn không để ý để phân biệt được viết thế nào là đúng, viết thế nào là sai, huống hồ học sinh phổ thông lớp 12 học tiếng Anh với tư cách là một ngoại ngữ!

Theo thầy Phạm Gia Bảo, GV tiếng Anh chuyên dạy luyện thi IELTS ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, câu hỏi trên thực sự "có vấn đề". Khi chữa đề cho học sinh, thoạt tiên thầy và các em chọn đáp án C "comparative", vì việc từ đấy bị viết sai thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng đọc kỹ thì phát hiện thêm phương án B, distinctive, cũng là từ bị viết sai (lẽ ra phải viết distinct).

Thoạt tiên, thầy Bảo đã thử hỏi một người bạn là người Mỹ, người này cũng lưỡng lự, rồi chọn đáp án là B. Tiếp theo, thầy Bảo mở rộng đối tượng tham khảo, là người bản địa mà không phải là GV dạy tiếng Anh, nhưng đều là người có học vấn đại học trở lên, nhờ họ dùng cảm giác của mình để lựa chọn. Tất cả những người được hỏi đều nhận xét cả 2 phương án B và C đều là những phương án mà từ dùng bị viết sai.

NGỌC LONG

"Việc chính người bản địa dùng sai ngữ pháp, sai từ là bình thường. Việc dùng sai này có thể đủ phổ biến đến mức khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt được đúng sai, distinct và distinctive ở đây là một trường hợp giống như vậy", thầy Bảo nhận xét.

Tuy nhiên, thầy Bảo cho rằng việc biên soạn câu hỏi đề thi đôi khi có chút lỗi là việc khó tránh khỏi. Vấn đề là Bộ GD-ĐT cần có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về những tranh cãi trên.