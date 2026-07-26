Ban ngày buồn ngủ, ban đêm trằn trọc: Cơ thể đang cảnh báo điều gì?

Một nghiên cứu mới cho thấy những người vừa buồn ngủ quá mức vào ban ngày, vừa mất từ 30 phút trở lên để đi vào giấc ngủ mỗi đêm có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn, theo Health (Mỹ).

Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học muốn tìm hiểu liệu việc mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ có ảnh hưởng đến mối liên hệ giữa buồn ngủ ban ngày và tăng huyết áp hay không.

Nếu thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày hoặc khó đi vào giấc ngủ dù đã duy trì các thói quen ngủ lành mạnh, mọi người nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Để làm rõ vấn đề này, nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu giấc ngủ của khoảng 1.700 người trưởng thành tham gia nghiên cứu giấc ngủ kéo dài 8 giờ trong phòng thí nghiệm, thuộc dự án Penn State Adult Cohort - PSAC (Mỹ). Các nhà nghiên cứu đánh giá cả những người đã mắc tăng huyết áp từ trước và những người xuất hiện tăng huyết áp trong thời gian theo dõi.

Kết quả sau 7,5 năm cho thấy, nhóm thường xuyên buồn ngủ quá mức vào ban ngày có nguy cơ đang mắc tăng huyết áp cao hơn 52%, đồng thời nguy cơ xuất hiện tăng huyết áp mới cao hơn 74% so với nhóm không buồn ngủ quá mức vào ban ngày.

Nếu đồng thời mất trên 30 phút để đi vào giấc ngủ mỗi đêm, nguy cơ mắc tăng huyết áp mới tăng hơn gấp 3 lần.

Mối liên hệ này vẫn được ghi nhận ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và huyết áp như tuổi tác, trầm cảm, sử dụng rượu bia và caffeine.

Tiến sĩ Alexandros Vgontzas, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị Giấc ngủ thuộc Trường Y Penn State (Mỹ), tác giả nghiên cứu, cho biết kết quả cho thấy tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày và thời gian đi vào giấc ngủ kéo dài có thể là những yếu tố nguy cơ quan trọng của tăng huyết áp.

Nghiên cứu vừa được trình bày tại Hội nghị SLEEP 2026 (Mỹ).

Tiến sĩ - bác sĩ Sara Benjamin khuyên rằng các vấn đề về giấc ngủ luôn cần được quan tâm, bất kể chúng có liên quan đến nguy cơ tim mạch hay không ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Làm gì để ngủ ngon và hỗ trợ kiểm soát huyết áp?

Các chuyên gia lưu ý, nghiên cứu có một số hạn chế do người tham gia được theo dõi giấc ngủ trong phòng thí nghiệm. Môi trường ngủ và thời điểm đi ngủ có thể khác với sinh hoạt thường ngày, từ đó ảnh hưởng đến kết quả.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng nghiên cứu không chứng minh ngủ kém là nguyên nhân trực tiếp gây tăng huyết áp hay việc cải thiện giấc ngủ sẽ giúp hạ huyết áp. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến khích duy trì giấc ngủ lành mạnh để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ Chad Ruoff, chuyên gia y học giấc ngủ tại Mayo Clinic (Mỹ) khuyến nghị người trưởng thành nên:

Ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi đêm.

Không nên cố ngủ bù vào cuối tuần.

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng.

Duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần.

Hạn chế rượu bia và caffeine.

Nếu thường xuyên buồn ngủ vào ban ngày hoặc khó đi vào giấc ngủ dù đã duy trì các thói quen ngủ lành mạnh, mọi người nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá.