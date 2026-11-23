Giữa dòng người vội vã trở về nhà khi thành phố lên đèn, Nguyễn Gia Bảo (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) vẫn ngồi lại bên những bó sen trên vỉa hè đường Đoàn Như Hài. Có hôm, từ đầu giờ chiều đến tận nửa đêm, chàng trai 18 tuổi vẫn kiên nhẫn chờ những vị khách cuối cùng.

Ngày bán được nhiều, Bảo có thể về sớm. Còn những hôm vắng khách, em lại ngồi thêm, mong bán được vài bó hoa nữa trước khi về nhà. Công việc này trước đây vốn là của mẹ Bảo. Từ ngày mẹ đổ bệnh, em đã thay mẹ ngồi ở góc đường quen thuộc ấy, cùng cha gánh vác những lo toan trong gia đình.

Khi thành phố lên đèn, Bảo vẫn ngồi chờ khách bên những bó sen trên vỉa hè đường Đoàn Như Hài Đoàn Linh

Bán sen đến tận 1 giờ sáng phụ gia đình, chàng trai 18 tuổi chỉ ước một điều cho cha mẹ

Thay mẹ bán hoa sen ở góc đường bán sen quen thuộc

Theo lời mẹ, Bảo đã quen với những bó sen từ khi còn nhỏ. Từ năm 12 tuổi, mỗi dịp nghỉ hè, em thường xin cha mẹ mang vài bó hoa ra bán để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

Thế nhưng, khi thực sự thay mẹ đảm nhận công việc này, Bảo mới hiểu hết những vất vả phía sau mỗi bó hoa. Từ việc nhớ giá, phân biệt từng loại sen đến cách trò chuyện với khách, em đều phải học hỏi từng ngày.

"Mấy ngày đầu thì mình không rành lắm, bán cũng hay bị lộn. Nhầm về giá cả là thứ nhất, thứ hai là khách cần loại nở thì mình bán lộn thành loại không nở. Khách ra nói nhiều lần thì mình cũng có kinh nghiệm", Bảo kể.

Những bó sen được bó gọn trong lá, chuẩn bị từ sáng sớm trước khi mang ra vỉa hè bán Đoàn Linh

Mỗi ngày, Bảo bắt đầu bán từ khoảng 2 giờ chiều. Trung bình em bán được 7 - 10 bó, tùy hôm. Nếu hết hàng sớm, em được về sớm. Có hôm, em phải ngồi đến 11 - 12 giờ đêm, thậm chí 1 giờ sáng.

"Lúc đầu mình ngồi tới tầm 11 giờ thôi mà thấy người mất sức luôn. Nhưng sau này ngồi tới giấc đó quen rồi, mình cũng thấy bình thường", chàng trai 18 tuổi chia sẻ.

Bảo xịt nước giữ cho những bông sen luôn tươi trong lúc chờ khách Đoàn Linh

Biến cố ập đến, con trai cùng cha gánh vác gia đình

Trước đây, cha mẹ Bảo chia nhau bán hoa. Người bán buổi sáng, người bán buổi chiều, cùng chăm lo cho các con bằng khoản thu nhập từ công việc buôn bán nhỏ.

Biến cố bất ngờ ập đến khi chị Châu Thị Hồng Xuân, mẹ Bảo, đổ bệnh. Sau hơn một năm, chân trái của chị vẫn chưa hồi phục cảm giác, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Không thể tiếp tục bán hoa, chị đành ở nhà, gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chồng.

Thương cha một mình xoay xở, Bảo nhận phần việc trước đây của mẹ. Cũng từ đó, những buổi bán hoa của em thường kéo dài đến đêm khuya.

Nhìn con trai về nhà khi trời đã khuya, chị Xuân không khỏi xót lòng. "Mình mới nói: 'Con không hết thì 9 - 10 giờ con về được rồi, ế thì mai mình bán tiếp'. Nó kêu: 'Thôi kệ, con ngồi thêm. Về nhà cũng không làm gì hết trơn, để con ráng ngồi'. Có khi 1 giờ mới về, về tới nhà gần 2 giờ, ngày nào cũng vậy hết trơn", chị kể.

Từ khi có Bảo phụ bán hoa, gánh nặng của người cha cũng vơi đi phần nào. Em tự lo được chi tiêu của mình, phụ giúp gia đình và quan tâm đến các em nhỏ. "Nó không chê công việc gì hết trơn, việc gì cũng làm. Tự nó lo phần nó mà còn phụ mình nữa thì mình đỡ rất là nhiều luôn, nói thiệt", người mẹ nói.

Điều ước giản dị của chàng trai bán hoa sen

Câu chuyện của Bảo dần được nhiều người biết đến qua mạng xã hội. Có người ghé mua vì thích những bông sen tươi, cũng có người tìm đến sau khi biết hoàn cảnh gia đình em.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Hiệp Bình) là một trong số đó. "Mình thấy những bài viết như vậy cũng đồng cảm lắm nên muốn ghé ủng hộ bạn. Lần đầu mình cắm sen nên cũng chưa biết lắm, nhưng nhìn nó tươi, đẹp", chị chia sẻ.

Những bó sen trắng, sen hồng được Bảo bày bán mỗi ngày Đoàn Linh

Bảo hiểu số tiền mình kiếm được chưa thể giải quyết hết khó khăn của gia đình, nhất là khi mẹ vẫn cần được chăm sóc, điều trị. Vì vậy, dù đã quen với những buổi bán hoa kéo dài đến khuya, em vẫn tính chuyện đi bán sớm hơn để có thêm thu nhập.

"Mình phải cố gắng hơn nữa chứ. Mong muốn cho mình thì không có, mà mình mong là mẹ hết bệnh. Ba cũng đỡ lo phần tiền trong nhà, tại vì một mình ba làm cũng rất mệt", Bảo nói.

Ngày còn nhỏ, Bảo theo cha mẹ bán những bó sen đầu tiên. Nhiều năm sau, khi mẹ không còn đủ sức khỏe, em lại thay mẹ ngồi bên những bó sen ấy. Từ một đứa trẻ phụ cha mẹ bán hoa, Bảo dần trở thành người cùng cha san sẻ nhọc nhằn của cuộc sống.

Ở tuổi 18, Bảo chưa nghĩ nhiều đến những điều lớn lao. Em chỉ mong mẹ khỏe lại, cha bớt đi những ngày tất bật. Để một ngày nào đó, em có thể về nhà sớm hơn sau khi bán hết những bó sen cuối cùng.