Bản tin sức khỏe ngày 15.12: Lợi ích từ việc ăn rau củ | Cảm xúc thất thường cảnh báo bệnh lý nào?

Bản tin sức khỏe ngày 15.12 có những nội dung đáng chú ý sau:

Liệu ăn rau có giúp hạ đường huyết sau bữa ăn nhiều tinh bột?

Một số loại rau quen thuộc như rau lá xanh, bông cải,... có thể giúp làm chậm hấp thu đường, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau những bữa ăn giàu tinh bột. Nhờ hàm lượng chất xơ cao và các hợp chất sinh học có lợi, các loại rau này giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột, kéo dài cảm giác no và hỗ trợ cơ thể xử lý glucose tốt hơn. Tuy nhiên, chúng chỉ mang tính hỗ trợ và không thay thế điều trị y khoa, đặc biệt với người đang dùng thuốc hạ đường huyết.

Liệu ăn rau có giúp hạ đường huyết sau bữa nhiều tinh bột?

Bác sĩ ơi: Bỗng bật khóc, bật cười - dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn?

Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện, với sự đồng hành của TS.BS Nguyễn Thị Minh Tân, sẽ mang đến cho người xem những kiến thức cập nhật và chính xác về trầm cảm cùng các rối loạn tâm lý thường gặp.

Thông qua phân tích chuyên môn, bác sĩ giúp nhận diện các dấu hiệu sớm như mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, cảm xúc thất thường kéo dài, suy giảm tập trung… cũng như chỉ ra những biểu hiện nguy cấp thường bị gia đình bỏ qua. Qua đó, người xem hiểu đúng về trầm cảm, biết cách hỗ trợ người thân và chủ động tìm đến chuyên gia khi nhận thấy "tín hiệu" bất thường của sức khỏe tinh thần.