Bản tin sức khỏe ngày 22.12: Giấc ngủ ảnh hưởng lớn đến cơ thể | Bí mật của lòng trắng trứng

Bản tin sức khỏe ngày 22.12 có những nội dung chính sau:

Cảnh báo tác hại khôn lường của giấc ngủ kém lên não

Giấc ngủ không đủ chất lượng bao gồm: Thức giấc giữa đêm, khó ngủ hoặc ngủ quá ít. Có thể dẫn đến sự suy giảm các chỉ số sinh học não nhanh hơn so với người ngủ tốt. Theo bài viết, các nhà nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu từ các nghiên cứu hình ảnh não và cũng từ các thử nghiệm lâm sàng, nhận thấy rằng những người ngủ kém có dấu hiệu teo não, giảm khối chất xám và suy giảm kết nối thần kinh.

Nếu thường xuyên mất ngủ, cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn

Bí mật của lòng trắng trứng: Giúp giảm cân, hạ huyết áp, tăng cơ

Trong khi lòng đỏ hay bị "soi" vì chứa cholesterol, thì lòng trắng trứng lại có đến 50% lượng protein của cả quả trứng, lại chẳng hề có chất béo hay cholesterol.

Điều đó có nghĩa là gì? Nó là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những ai muốn tăng cơ, giảm cân hoặc kiểm soát cholesterol. Đồng thời, lòng trắng trứng còn rất tốt cho huyết áp.