Bản tin sức khỏe 19.12: Nên uống cà phê thế nào cho đúng? | Triệu chứng đột quỵ ở nữ giới dễ bỏ qua

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?

Sau tuổi 50, một tách cà phê vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe – nhưng chỉ khi được uống đúng thời điểm. Theo các chuyên gia, thói quen uống cà phê tưởng chừng vô hại này nếu không điều chỉnh phù hợp với cơ thể lão hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

5 loại thực phẩm bổ sung không nên dùng cùng cà phê

Cà phê là thói quen của nhiều người mỗi sáng giúp tỉnh táo, khởi đầu ngày làm việc. Tuy nhiên, theo trang sức khỏe Verywell Health nếu bạn đồng thời uống cà phê và dùng các thực phẩm bổ sung (supplement), có thể xảy ra tình trạng kém hấp thu dưỡng chất hoặc hiệu quả bị giảm.

Đột quỵ ở nữ giới, dễ bỏ qua những triệu chứng

Đột quỵ là tình trạng tổn thương não do dòng máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu. Đáng chú ý, dấu hiệu nhận biết giữa nam và nữ đôi khi là khác nhau, dẫn đến việc phát hiện chậm trễ, nhất là ở nữ giới.

