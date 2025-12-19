Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 19.12: Nên uống cà phê thế nào cho đúng? | Triệu chứng đột quỵ ở nữ giới dễ bỏ qua
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 19.12: Nên uống cà phê thế nào cho đúng? | Triệu chứng đột quỵ ở nữ giới dễ bỏ qua

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/12/2025 05:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên (phát từ thứ hai đến thứ sáu) cập nhật những thông tin y tế đáng chú ý, từ các khuyến cáo bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, tập luyện, đến những nghiên cứu, cảnh báo dịch bệnh mới nhất.

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?

Sau tuổi 50, một tách cà phê vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe – nhưng chỉ khi được uống đúng thời điểm. Theo các chuyên gia, thói quen uống cà phê tưởng chừng vô hại này nếu không điều chỉnh phù hợp với cơ thể lão hóa có thể ảnh hưởng đáng kể đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Người trên 50 tuổi nên uống cà phê khi nào?

5 loại thực phẩm bổ sung không nên dùng cùng cà phê

Cà phê là thói quen của nhiều người mỗi sáng giúp tỉnh táo, khởi đầu ngày làm việc. Tuy nhiên, theo trang sức khỏe Verywell Health nếu bạn đồng thời uống cà phê và dùng các thực phẩm bổ sung (supplement), có thể xảy ra tình trạng kém hấp thu dưỡng chất hoặc hiệu quả bị giảm.

5 loại thực phẩm bổ sung không nên dùng cùng cà phê

Đột quỵ ở nữ giới, dễ bỏ qua những triệu chứng

Đột quỵ là tình trạng tổn thương não do dòng máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu. Đáng chú ý, dấu hiệu nhận biết giữa nam và nữ đôi khi là khác nhau, dẫn đến việc phát hiện chậm trễ, nhất là ở nữ giới.

Đột quỵ ở nữ giới, dễ bỏ qua những triệu chứng


