Tập thể dục thế nào để chống lại tim mạch, tiểu đường, béo phì?

Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (DHHS), việc xây dựng một thói quen tập thể dục cân bằng là nền tảng để duy trì sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì.

Việc tuân thủ các hướng dẫn vận động không chỉ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong hiện tại, mà còn là 'bảo hiểm' tốt nhất chống lại các bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì trong tương lai.

Bản tin sức khỏe 18.12: Tập thể dục và lợi ích cho tim mạch | Lúc nào thì không nên tập thể dục?

Có những dấu hiệu đau này nên ngừng ngay tập luyện thể thao

Theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh), nứt xương do áp lực thường phát triển dần dần, khác với gãy xương cấp tính do chấn thương đột ngột (thường xảy ra với người tập luyện thể thao). Đây là những tổn thương nhỏ hoặc vết bầm tím nghiêm trọng bên trong xương, chủ yếu do tác động lặp đi lặp lại hoặc vận động quá mức. Do tiến triển chậm, tình trạng này dễ bị bỏ qua, khiến người bệnh chủ quan, không chú ý đến cơn đau ban đầu, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn.

Nứt xương do áp lực thường xảy ra ở vận động viên, nhưng cũng có thể xảy ra ở những người tập gym hoặc tập thể dục, thể thao với cường độ cao.

Người bệnh không nên chủ quan, hãy ngừng tập luyện thể thao và xử lý ngay nếu bị nứt xương



